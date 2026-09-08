Balón de oro 2026: messi vuelve a estar nominado y dibu martínez va por otro premio yashin

El fútbol argentino volvió a tener representación fuerte entre los nominados a los principales premios individuales del mundo. Lionel Messi fue incluido entre los 30 candidatos al Balón de Oro 2026 y Emiliano Dibu Martínez aparece nuevamente en la carrera por el Trofeo Yashin.

La publicación de las listas puso en marcha una carrera que terminará en octubre y reúne a las principales figuras de la temporada de clubes y selecciones.

Messi vuelve a competir por el Balón de Oro

Messi, ganador del premio en ocho oportunidades, integra nuevamente la lista de 30 futbolistas.

El argentino llega respaldado por otra temporada de gran producción individual entre Inter Miami y la Selección. De acuerdo con el balance realizado al conocerse las nominaciones, acumuló 75 participaciones directas en goles durante 49 encuentros.

Lionel Messi ya ganó ocho veces el Balón de Oro. Imagen: Wikimedia Commons / CC0.

Quiénes compiten con Messi

Entre los candidatos aparecen figuras como Kylian Mbappé, Erling Haaland, Harry Kane, Jude Bellingham, Ousmane Dembélé y Lamine Yamal.

La lista vuelve a combinar jugadores consolidados con futbolistas que se instalaron entre la elite durante las últimas temporadas.

Una ausencia que generó repercusión fue la de Cristiano Ronaldo, que no figura entre los 30 candidatos.

Dibu Martínez va nuevamente por el Yashin

Emiliano Martínez fue incluido entre los diez candidatos al Trofeo Yashin, que reconoce al mejor arquero de la temporada.

El argentino ya conoce lo que significa ganar este reconocimiento y vuelve a competir contra figuras de las principales ligas y selecciones del mundo.

Entre los nominados se encuentran también Unai Simón, Yassine Bounou y Édouard Mendy, entre otros.

Cuándo se entrega el Balón de Oro 2026

La ceremonia de la edición número 70 está prevista para el 26 de octubre de 2026 en Londres. Será un cambio histórico respecto de París, ciudad tradicionalmente vinculada con la gala.

INFOZONA mantiene una guía sobre cómo funciona y cuándo se entrega el Balón de Oro.

Las nominaciones fueron informadas este martes y recogidas por Reuters.

Para Argentina habrá así dos focos claros en la ceremonia: Messi intentando ampliar un récord que ya parece extraordinario y Dibu Martínez nuevamente entre los candidatos a mejor arquero del mundo.