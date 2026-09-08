Fluminense vs platense en vivo: horario, tv y cómo verlo online sin pelota libre

Platense afronta este martes uno de los partidos internacionales más importantes de su historia reciente. El equipo de Martín Palermo visita a Fluminense en el Maracaná por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2026.

La expectativa también dispara búsquedas como Pelota Libre, Fútbol Libre y dónde ver Platense en vivo. Para este partido hay alternativas oficiales disponibles en Argentina, incluyendo una señal de televisión abierta.

INFOZONA mantiene además una guía con alternativas legales a Pelota Libre y Fútbol Libre para ver partidos.

A qué hora juegan Fluminense vs Platense

El partido comenzará este martes 8 de septiembre a las 19:00 de Argentina en el estadio Maracaná de Río de Janeiro.

Partido Fluminense vs Platense Competencia Copa Libertadores – cuartos de final, ida Hora 19:00 Estadio Maracaná Árbitro Andrés Matonte

Dónde ver Fluminense vs Platense en vivo

El encuentro tendrá varias alternativas oficiales en Argentina:

Telefe , por televisión abierta.

, por televisión abierta. Fox Sports .

. Disney+ Premium, mediante streaming con suscripción.

Eso significa que no resulta necesario ingresar a clones de Pelota Libre o Fútbol Libre que pueden cambiar de dominio, mostrar publicidad engañosa o solicitar permisos peligrosos.

Cómo llega Platense

El conjunto de Martín Palermo llega con un presente irregular en el campeonato local, pero construyó una campaña internacional que lo llevó hasta los ocho mejores de América.

La gran incógnita está en la definición del ataque. Luciano Giménez está lesionado y el entrenador deberá ajustar la formación para competir ante un rival con nombres de enorme experiencia internacional.

Probables formaciones

Fluminense: Fábio; Guga, Ignácio, Thiago Silva, Renê; Hércules, Matheus Martinelli, Kevin Serna; Ganso, Soteldo y Hulk.

Platense: Juan Pablo Cozzani; Agustín Lagos, Ignacio Vázquez, Víctor Cuesta, Tomás Silva; Pablo Ferreira, Martín Barrios; Guido Mainero, Nicolás Retamar o Nicolás López, Gastón Togni; Bruno Sepúlveda o Gonzalo Lencina.

Las formaciones son probables y pueden modificarse hasta la confirmación oficial.

Cuándo se juega la revancha

La serie se definirá después en Vicente López, por lo que el objetivo de Platense será conseguir en Brasil un resultado que mantenga completamente abierta la clasificación.

La información de horario, transmisión y equipos fue confirmada en la previa por TyC Sports.

Con Telefe entre las señales anunciadas, el partido tendrá una alternativa gratuita por televisión abierta en Argentina.