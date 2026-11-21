La Copa Sudamericana 2026 tendrá una definición de enorme interés para los hinchas argentinos: Boca Juniors enfrentará a Atlético Mineiro en Colombia, en un partido único que pondrá en juego el título continental. Con la expectativa creciendo a medida que se acerca el sábado, una de las principales consultas es cómo seguir el encuentro desde Argentina y qué opciones de televisión y streaming estarán disponibles.

La final se disputará en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez, de Barranquilla. El horario anunciado por CONMEBOL es a las 17:30 de Colombia, equivalente a las 19:30 de Argentina del sábado 21 de noviembre. Es importante tener presente esa diferencia horaria para no confundir la previa con el inicio del partido.

Dónde ver Boca vs Atlético Mineiro en vivo por TV en Argentina

La transmisión de la final está anunciada para Argentina por ESPN y DSports. Para recibir estas señales es necesario contar con un servicio de televisión que las incluya dentro de su oferta. El acceso puede variar según el cableoperador y el paquete contratado.

Por Internet, las opciones informadas son Disney+ Premium y DGO, sujetas a una suscripción o a un plan habilitado para esos contenidos. Conviene revisar con anticipación la disponibilidad en la cuenta del usuario y las condiciones del servicio, especialmente si se pretende mirar el partido desde un teléfono o un televisor inteligente.

Pelota Libre, Fútbol Libre y las opciones para mirar la final

Muchos hinchas buscan expresiones como «Pelota Libre Boca Atlético Mineiro», «Fútbol Libre», «Pirlo TV» o «Roja Directa» cuando quieren encontrar una transmisión en vivo. Esos términos de búsqueda no significan que tales sitios tengan autorización para emitir la final. Las alternativas de acceso verificadas para Argentina son las señales y plataformas mencionadas anteriormente.

Hasta el momento, no hay una opción de transmisión gratuita por señal abierta confirmada para Argentina. Por eso, no corresponde prometer acceso libre ni confundir una promoción comercial con una emisión gratuita para todos los espectadores.

A qué hora juega Boca y qué está en juego

El encuentro comenzará a las 19:30 del sábado 21 de noviembre, hora argentina. Se trata de una final a partido único entre el equipo argentino y el conjunto brasileño, que definirá al campeón de la edición 2026 de la CONMEBOL Sudamericana.

Para Boca, la cita representa la oportunidad de volver a levantar un título internacional. Atlético Mineiro llega como un rival de peso del fútbol brasileño. Los hinchas que busquen formaciones titulares deberán esperar las confirmaciones oficiales de los clubes cerca del inicio: cualquier once difundido antes de esa comunicación debe considerarse probable, no confirmado.

La referencia principal para los datos de fecha y horario es la CONMEBOL, mientras que la información de canales fue contrastada con la cobertura de Olé. Si se anuncian cambios de último momento, tendrán prioridad los comunicados oficiales de la organización y de las señales responsables.