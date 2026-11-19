La Selección Argentina Sub-17 comenzará su camino en el Mundial de Qatar con un partido que despierta expectativa entre quienes siguen a las nuevas promesas del fútbol nacional. El equipo de Diego Placente integra un grupo en el que cada punto puede ser decisivo para avanzar a la siguiente ronda.

El debut será frente a Australia, un rival que también llega al certamen tras superar su clasificación continental. Para los hinchas argentinos, la principal consulta es cómo seguir el encuentro desde el país y cuáles son las opciones de televisión y streaming disponibles.

A qué hora juegan Argentina y Australia por el Mundial Sub-17

Argentina y Australia jugarán el jueves 19 de noviembre de 2026 a las 13:00, hora argentina, en el complejo Aspire Zone de Al Rayyan, Qatar. El encuentro corresponde a la primera fecha del Grupo C del Mundial Sub-17, que también integran Mozambique y Dinamarca. La fecha, sede y hora están confirmadas por la Asociación del Fútbol Argentino.

Dónde ver Argentina vs Australia en vivo por TV y streaming

La agenda de señales para Argentina anuncia la transmisión televisiva de TyC Sports y DSports+ (canal 613/1613). En internet figuran TyC Sports Play y DGO, además de opciones listadas por la guía de programación como Prime Video y Paramount+. Estas últimas requieren corroborar la disponibilidad concreta del evento en la cuenta y región del usuario: la presencia en una agenda no garantiza acceso.

Para mirar por TyC Sports Play puede requerirse la validación de un proveedor de televisión habilitado. DGO funciona bajo suscripción y el acceso a DSports depende del paquete contratado. Antes del inicio conviene revisar la grilla de la plataforma correspondiente, ya que las señales pueden introducir cambios de último momento.

Pelota Libre y Fútbol Libre: qué alternativas legales existen

Muchos usuarios buscan expresiones como «Pelota Libre Argentina Australia», «Fútbol Libre», «Pirlo TV» o «Roja Directa» para encontrar el partido. Esos nombres son términos de búsqueda y no constituyen una confirmación de derechos de transmisión. Para evitar enlaces engañosos o inseguros, la recomendación es utilizar únicamente las plataformas oficiales del canal que emite el encuentro. No hay una opción gratuita universal confirmada para todos los usuarios en Argentina.

Cómo sigue el calendario de la Selección Argentina Sub-17

Después del debut, el seleccionado dirigido por Diego Placente enfrentará a Mozambique el domingo 22 de noviembre a las 12:30 y a Dinamarca el miércoles 25 a las 12:30, siempre en horario argentino, según el cronograma de AFA. El torneo reúne a 48 equipos y se disputa del 19 de noviembre al 13 de diciembre en Qatar.

Argentina buscará aprovechar la primera jornada para encaminar la clasificación: avanzan los dos primeros de cada grupo y los ocho mejores terceros a los dieciseisavos de final. Entre los nombres a seguir aparece el mediocampista ofensivo Giovanni Baroni, destacado por FIFA en su presentación del Grupo C.