Vélez y Belgrano se preparan para un cruce decisivo del Torneo Clausura 2026. El equipo de Liniers será local en una eliminatoria que abre una nueva etapa del campeonato y concentra la atención de quienes buscan cómo seguir el encuentro en directo.

La serie corresponde a los octavos de final, una instancia que ya no admite errores: el ganador seguirá en carrera por el título. La Liga Profesional publicó la agenda y la señal asignada, dos datos importantes para los hinchas que planean mirar el partido desde su casa o por el celular.

Cuándo juegan Vélez y Belgrano por el Torneo Clausura

El partido se disputará el viernes 20 de noviembre de 2026 a las 20:00, hora argentina. Vélez será local frente a Belgrano de Córdoba. La programación oficial identifica al Fortín como tercero de la Zona A y al Pirata como sexto de la Zona B.

De acuerdo con el reglamento publicado por AFA para esta instancia, los octavos se juegan en la cancha del club mejor ubicado en la fase de zonas. Por eso, el encuentro se realizará en el estadio José Amalfitani, en Liniers, salvo modificación oficial de último momento.

Dónde ver Vélez vs Belgrano en vivo por TV y online

La transmisión anunciada por la Liga Profesional y AFA es TNT Sports. Para verlo por televisión se necesita contar con un servicio que incluya la señal correspondiente y, según el operador, el Pack Fútbol.

Quienes prefieran streaming deben verificar en su proveedor de televisión o plataforma habilitada la disponibilidad de TNT Sports y las condiciones de autenticación. La guía televisiva Fútbol en Vivo Argentina también consigna TNT Sports en HBO Max con suscripción al Pack Fútbol; conviene confirmar que el plan contratado efectivamente lo incluya antes del inicio.

Las búsquedas de “Pelota Libre Vélez Belgrano”, “Fútbol Libre”, “Pirlo TV” o “Roja Directa” son frecuentes entre los aficionados, pero esos términos no equivalen a señales oficiales ni garantizan acceso legal o gratuito. No hay una transmisión gratuita confirmada en la programación oficial consultada.

Qué pasa si empatan en los 90 minutos

El reglamento de la fase eliminatoria establece que, en caso de igualdad al término del tiempo reglamentario, habrá 30 minutos de suplementario, divididos en dos períodos de 15. Si el empate persiste, el clasificado se definirá mediante tiros desde el punto penal.

Es un dato relevante para quienes organicen su tiempo frente a la pantalla: el partido podría extenderse considerablemente más allá de los 90 minutos. La condición de local no garantiza la clasificación y ambos equipos deberán resolver el pase dentro de la cancha.

La agenda fue anunciada por AFA y por la Liga Profesional. Si se modifica el horario o la señal, la referencia válida será la actualización oficial más reciente.