El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas para este viernes 20 de noviembre, que alcanza a numerosos distritos del centro, este y sudeste de la provincia de Buenos Aires. Se esperan fenómenos de variada intensidad, algunos localmente fuertes, con abundantes precipitaciones, actividad eléctrica, ráfagas de viento y posibilidad de granizo.

La advertencia comenzará a regir desde las 15:00 horas de este viernes y, en determinadas regiones, se extenderá hasta las primeras horas del sábado 21, coincidiendo con el inicio del fin de semana largo por el Día de la Soberanía Nacional. TN+1

¿Qué distritos bonaerenses están bajo alerta?

Entre los partidos comprendidos en la advertencia meteorológica se encuentran Lezama, Chascomús, Castelli, Dolores, Pila, Tordillo, Punta Indio, Magdalena, General Lavalle y La Costa.

También están alcanzados Maipú, General Guido, Ayacucho, General Madariaga, Pinamar, Villa Gesell, Mar Chiquita, Balcarce, General Pueyrredón y General Alvarado.

La alerta se extiende, además, a sectores de Tandil, Rauch, Azul, Tapalqué, Benito Juárez, Lobería, Necochea, San Cayetano, Tres Arroyos, Adolfo Gonzales Chaves y Coronel Dorrego, entre otros distritos.

La duración de la advertencia varía según la zona, con sectores donde se mantiene hasta aproximadamente las 21:00 y otros donde continúa durante la madrugada del sábado. PampaIA.AR+1

¿Qué intensidad tendrán las tormentas?

De acuerdo con las previsiones meteorológicas, las tormentas podrían presentar lluvias intensas en períodos breves, frecuente actividad eléctrica, ráfagas de viento y ocasional caída de granizo.

Los valores de precipitación acumulada se estiman entre 30 y 70 milímetros, aunque esas cantidades podrían superarse de manera localizada.

Esto significa que algunas localidades podrían registrar importantes acumulados de lluvia en pocas horas, mientras que otras experimentarían fenómenos de menor intensidad. TN+1

Recomendaciones ante la alerta

Frente a este escenario, se recomienda evitar actividades al aire libre durante las tormentas, no refugiarse debajo de árboles, retirar objetos que puedan ser desplazados por el viento y mantenerse alejado de cables eléctricos caídos.

También se aconseja circular con especial precaución por rutas y caminos rurales, debido a la posibilidad de lluvias intensas que reduzcan la visibilidad y provoquen acumulación de agua sobre la calzada.

Un comienzo de fin de semana largo con inestabilidad

La llegada de estas condiciones meteorológicas coincide con el inicio de un nuevo fin de semana largo, que se extenderá hasta el lunes 23 de noviembre.

Por ese motivo, quienes tengan previsto viajar hacia distintos destinos turísticos bonaerenses, especialmente hacia la Costa Atlántica, deberán prestar atención a la evolución del tiempo.

El panorama podrá presentar diferencias importantes entre localidades, por lo que resulta fundamental seguir las actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional.

La alerta amarilla indica la posibilidad de fenómenos meteorológicos capaces de provocar daños y generar interrupciones momentáneas en las actividades cotidianas.

Las advertencias pueden modificarse durante la jornada de acuerdo con la evolución de las condiciones atmosféricas.