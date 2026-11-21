Los octavos de final del Torneo Clausura 2026 ponen frente a frente a dos equipos con aspiraciones de avanzar a la siguiente ronda. Argentinos Juniors recibe a Independiente en un cruce que concentra la atención de los hinchas por su carácter eliminatorio y por el contraste entre sus recorridos en la fase regular.

El Bicho llega con la ventaja deportiva de jugar en su estadio después de una campaña que lo ubicó entre los mejores de su zona. El Rojo, en cambio, consiguió su lugar en los playoffs y buscará dar el golpe fuera de casa.

Además de lo que ocurra en la cancha, una de las consultas más repetidas antes de estos encuentros es cómo seguirlos por televisión y qué opciones de streaming están disponibles en Argentina.

A qué hora juegan Argentinos Juniors e Independiente

El partido se disputa este sábado 21 de noviembre de 2026 a las 17:00, hora argentina, en el estadio Diego Armando Maradona, por los octavos de final del Torneo Clausura. La programación fue confirmada por la Asociación del Fútbol Argentino y por la Liga Profesional.

La designación arbitral oficial establece a Jorge Baliño como juez principal, con Pablo González y Matías Balmaceda como asistentes y Fernando Echenique a cargo del VAR.

Dónde ver Argentinos vs Independiente en vivo por TV y streaming

La transmisión televisiva anunciada oficialmente es TNT Sports, señal del fútbol argentino incluida en el Pack Fútbol de los operadores que lo comercializan. Para verlo por televisión, necesitás contar con el servicio y la habilitación correspondiente.

Para seguirlo desde un celular, computadora o Smart TV, verificá en tu proveedor de televisión paga si ofrece acceso online a TNT Sports con tu abono. La disponibilidad de aplicaciones y plataformas puede variar según el operador y el plan contratado.

Las búsquedas «Pelota Libre Argentinos Independiente», «Fútbol Libre» o «Roja Directa» suelen aparecer cuando se acerca el comienzo. Esos nombres no equivalen a transmisiones autorizadas. Esta guía no ofrece enlaces a señales no oficiales ni asegura una alternativa gratuita que no haya sido confirmada por los titulares de los derechos.

Cómo llegan los equipos al cruce de octavos

Argentinos finalizó segundo en la Zona B, mientras que Independiente terminó séptimo en la Zona A, de acuerdo con la información difundida por la Liga Profesional. El equipo de La Paternal tendrá la localía por su mejor ubicación en la etapa de zonas.

En la última fecha de la fase regular, Argentinos cayó ante Huracán e Independiente venció a Deportivo Riestra. Los antecedentes inmediatos alimentan la expectativa, aunque en un partido de eliminación directa el rendimiento previo no garantiza el resultado.

El reglamento difundido por la AFA contempla que, si hay igualdad después de los 90 minutos, se disputen 30 minutos suplementarios y, de persistir el empate, una definición por penales. Por eso conviene contemplar que la transmisión puede extenderse más allá del tiempo reglamentario.

La información oficial de horarios y canales está disponible en la programación de la AFA y las designaciones de la Liga Profesional.