Bancos cerrados en noviembre: qué días no habrá atención por la visita del Papa y cómo afectará a los trámites

Los bancos tendrán un calendario especial de atención en noviembre de 2026 por la visita del papa León XIV. El Banco Central incorporó al cronograma oficial el lunes 9 y el martes 10 de noviembre como feriados bancarios, una combinación que llega después del Día del Bancario y de un fin de semana. Para quienes necesitan cobrar, depositar documentación o acudir a una sucursal, las fechas son importantes.

La principal diferencia es que el martes 10 será feriado bancario nacional según el BCRA, aunque el feriado general de esa jornada por la visita papal solo rige en CABA y Córdoba. Además, el miércoles 11 será feriado en la Provincia de Buenos Aires por decreto, pero no figura expresamente como feriado bancario adicional en la lista general publicada por el Banco Central. Esa distinción debe verificarse antes de asegurar horarios de una sucursal bonaerense.

Ver también: por qué se anticipan cinco días consecutivos sin atención bancaria presencial en noviembre.

Bancos cerrados por la visita del Papa: qué fechas confirmó el BCRA

El calendario de feriados bancarios 2026 del BCRA, actualizado con comunicaciones del 1 de octubre, incluye dos jornadas relacionadas con León XIV:

Lunes 9 de noviembre: feriado nacional por la visita del Papa. No se prevé atención presencial habitual en bancos del país.

feriado nacional por la visita del Papa. No se prevé atención presencial habitual en bancos del país. Martes 10 de noviembre: feriado bancario dispuesto por el BCRA con el mismo motivo, de alcance para las entidades financieras del país.

La comunicación del Banco Central es la referencia específica para la operatoria de las entidades financieras, y por eso su alcance no debe confundirse con el DNU que estableció feriados generales por territorio.

Ver también: los feriados que corresponderán a los bonaerenses por la visita del Papa.

Qué pasa con el viernes 6 de noviembre, Día del Bancario

El viernes 6 se celebra el Día de las Trabajadoras y los Trabajadores Bancarios. La fecha se rige por reglas específicas de la actividad y tradicionalmente las entidades no brindan atención en ventanilla. El propio Banco Central ha explicado el tratamiento de esa jornada y la disponibilidad de canales electrónicos.

Si se combinan el viernes 6, el sábado 7, el domingo 8, el lunes 9 y el martes 10, el resultado será una secuencia de cinco días sin atención bancaria presencial habitual. Eso no significa que los cinco sean feriados nacionales: el sábado y el domingo son parte del fin de semana y el viernes responde al régimen específico del sector.

¿Y el miércoles 11 en los bancos de la Provincia de Buenos Aires?

El DNU 1103/2026 declara el miércoles 11 de noviembre feriado exclusivamente en la Provincia de Buenos Aires, por las actividades programadas en Luján. Sin embargo, al momento de elaborar esta información, la nómina general del BCRA no identifica ese miércoles como feriado bancario adicional.

Por lo tanto, no sería correcto asegurar de manera categórica que todas las sucursales bonaerenses abrirán o estarán cerradas el miércoles 11 sin una confirmación específica. Si tenés una operación presencial que no admite demoras, conviene consultar directamente con tu banco antes de esa fecha y seguir las comunicaciones que pudieran publicarse.

Qué operaciones se pueden hacer durante los feriados bancarios

Aunque no haya atención en ventanilla, el BCRA aclara que se mantienen habilitados numerosos canales electrónicos. Entre ellos se encuentran:

Home banking y aplicaciones bancarias: consultas de saldo y movimientos, pagos y transferencias.

consultas de saldo y movimientos, pagos y transferencias. Cajeros automáticos: extracciones, transferencias, pagos y otras gestiones habilitadas por la red.

extracciones, transferencias, pagos y otras gestiones habilitadas por la red. Billeteras electrónicas: pagos en comercios, servicios y operaciones por transferencia.

pagos en comercios, servicios y operaciones por transferencia. Tarjetas de débito y crédito: compras y pagos en comercios que acepten esos medios.

Las operaciones que requieran intervención manual, depósito de documentación, apertura presencial de productos o procesamiento sujeto a día hábil pueden tener tiempos diferentes. También debe contemplarse que la disponibilidad de efectivo en un cajero puede variar según el punto de extracción.

Cómo organizar pagos, vencimientos y trámites antes de noviembre

Si necesitás hacer un trámite en persona, lo prudente es no dejarlo para el viernes 6 ni para el lunes 9 o martes 10. En particular, conviene adelantar gestiones de ventanilla, obtener comprobantes necesarios y revisar con anticipación la fecha efectiva de los vencimientos.

Para los clientes de la Provincia de Buenos Aires, además, es recomendable confirmar por separado la situación del miércoles 11, porque el decreto territorial y el calendario bancario general muestran alcances distintos. La planificación anticipada puede evitar una visita innecesaria a una sucursal cerrada.

La información oficial puede actualizarse hasta noviembre. En caso de haber una nueva comunicación del BCRA o un ajuste vinculado con la agenda papal, corresponderá revisar este cronograma. Por ahora, las fechas bancarias confirmadas en el calendario general son el 9 y el 10 de noviembre.