¿Habrá clases el 9, 10 y 11 de noviembre? Cómo afectarán los feriados por el Papa a las escuelas bonaerenses

Las clases en la Provincia de Buenos Aires tendrán un calendario diferente durante la visita del papa León XIV: el lunes 9 y el miércoles 11 de noviembre de 2026 fueron establecidos como feriados, mientras que el martes 10 no está alcanzado por esas dos jornadas bonaerenses. La confirmación importa especialmente a familias que deben organizar horarios de trabajo, traslados y cuidado de chicos.

La medida surge del Decreto de Necesidad y Urgencia 1103/2026. No establece tres días seguidos sin clases en todas las escuelas argentinas. En territorio bonaerense la regla general será no tener actividad escolar durante los dos feriados y mantenerla el martes 10, salvo indicaciones específicas que pudieran disponer las autoridades educativas.

Ver también: cuándo serán los dos feriados confirmados para la Provincia de Buenos Aires.

Ver también: las actividades de León XIV en CABA, Córdoba y Luján.

¿Habrá clases el lunes 9, el martes 10 y el miércoles 11 de noviembre?

El texto oficial del DNU 1103/2026 marca la distinción con claridad. Para escuelas de la Provincia de Buenos Aires, públicas y privadas, el esquema general es:

Lunes 9 de noviembre: feriado nacional, por lo que no se prevé dictado habitual de clases.

feriado nacional, por lo que no se prevé dictado habitual de clases. Martes 10 de noviembre: día hábil en la Provincia de Buenos Aires. En principio habrá clases normalmente.

día hábil en la Provincia de Buenos Aires. En principio habrá clases normalmente. Miércoles 11 de noviembre: feriado exclusivo para la Provincia de Buenos Aires. No se prevé actividad escolar habitual durante esa jornada.

No son tres días libres seguidos para los estudiantes bonaerenses. Además, el fin de semana del 7 y 8 de noviembre se une con el feriado nacional del lunes 9, lo que puede formar un descanso de tres días para quienes habitualmente no concurren a la escuela sábados ni domingos.

Por qué el miércoles 11 de noviembre será feriado en la Provincia

La agenda difundida para el viaje papal incluye el paso de León XIV por Luján el miércoles 11. Allí está prevista una celebración religiosa frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján, un acontecimiento con convocatoria regional y posibles restricciones de circulación.

El Gobierno nacional explicó que los feriados territoriales buscan facilitar el trabajo de los organismos encargados de seguridad, emergencias, traslados y organización de actividades masivas. La norma alcanza a toda la Provincia de Buenos Aires, no únicamente a las escuelas o municipios cercanos a Luján.

Qué sucede en las escuelas de CABA y Córdoba

En otras jurisdicciones se aplica un esquema diferente. Tanto en CABA como en Córdoba, el lunes 9 será feriado nacional y el martes 10 será feriado territorial. Allí, la regla general es la suspensión de la actividad escolar habitual durante esas dos jornadas.

El miércoles 11, en cambio, no fue declarado feriado para CABA ni para Córdoba por el DNU. Lo mismo ocurre con el martes 10 en la Provincia de Buenos Aires. Esto es particularmente relevante para familias que viven en un distrito y envían a sus hijos a estudiar en otro: importa la ubicación del establecimiento educativo.

¿Puede haber cambios por operativos o decisiones escolares?

Las escuelas pueden recibir comunicaciones específicas de sus equipos directivos, supervisiones o autoridades educativas ante situaciones operativas. Por ejemplo, una institución ubicada cerca de un trayecto con concentración de personas podría contar con indicaciones particulares sobre acceso o actividades. Eso no debe confundirse con una suspensión general de clases para toda una jurisdicción fuera de los feriados declarados.

Las familias deberían tomar como referencia las comunicaciones de cada escuela y de la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense, especialmente durante los días previos a la visita. La mera circulación de una imagen con un calendario en redes sociales no alcanza para confirmar una modificación.

Qué ocurre si finalmente cambia la visita del Papa

Este domingo 11 de octubre, León XIV anunció una intervención quirúrgica para extirpar un nódulo pulmonar, de acuerdo con Vatican News. La noticia podría motivar nuevas consultas sobre su recorrido sudamericano, pero no implica automáticamente que los feriados ya decretados queden suspendidos.

Para modificar el calendario legal sería necesario un anuncio oficial y, en su caso, la disposición normativa correspondiente. Mientras eso no suceda, las familias bonaerenses pueden considerar como referencia los feriados del lunes 9 y miércoles 11, con clases previstas el martes 10 de noviembre, sin perjuicio de comunicaciones particulares.