Noviembre tendrá cinco días consecutivos sin bancos: Qué fechas estarán cerrados

La visita del papa León XIV a la Argentina, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre, tendrá un impacto particular sobre la actividad bancaria: las sucursales de todo el país permanecerán cinco días consecutivos sin atención presencial, desde el viernes 6 hasta el martes 10 de noviembre inclusive. La situación se produce por la combinación del Día del Bancario, el fin de semana y los feriados establecidos en el marco de la visita del Pontífice.

El cronograma comenzará el viernes 6 de noviembre, cuando no habrá atención por celebrarse el Día del Bancario, una jornada en la que tradicionalmente las entidades financieras permanecen cerradas. A continuación llegarán el sábado 7 y domingo 8, correspondientes al fin de semana.

El lunes 9 de noviembre tampoco abrirán los bancos, ya que el Gobierno nacional estableció esa fecha como feriado nacional en todo el territorio argentino con motivo de la visita de León XIV. La medida quedó establecida oficialmente mediante el Decreto 1103/2026.

A este esquema se agregó ahora una novedad importante: el Banco Central de la República Argentina dispuso que el martes 10 de noviembre sea feriado bancario en todo el país, por lo que tampoco habrá atención presencial en las entidades financieras durante esa jornada.

De esta manera, el calendario quedará conformado así:

Viernes 6: Día del Bancario, sin atención.

Día del Bancario, sin atención. Sábado 7: fin de semana.

fin de semana. Domingo 8: fin de semana y llegada del Papa.

fin de semana y llegada del Papa. Lunes 9: feriado nacional por la visita de León XIV.

feriado nacional por la visita de León XIV. Martes 10: feriado bancario en todo el país dispuesto por el BCRA.

En consecuencia, serán cinco jornadas consecutivas con las sucursales cerradas, aunque estrictamente no se trata de “cinco feriados bancarios”: dos de esos días corresponden al fin de semana.

En la Provincia de Buenos Aires habrá una particularidad

Para los bonaerenses el calendario tendrá además otra fecha especial. El Gobierno estableció que el miércoles 11 de noviembre será feriado exclusivamente en la Provincia de Buenos Aires, debido a las actividades previstas durante la última jornada de la visita papal. El decreto oficial confirma que el lunes 9 será feriado nacional, el martes 10 será feriado en Córdoba y CABA y el miércoles 11 lo será en territorio bonaerense.

Durante las jornadas sin atención presencial seguirán funcionando los cajeros automáticos, el home banking, las aplicaciones bancarias, las billeteras electrónicas y las transferencias inmediatas, aunque determinadas operaciones sujetas a compensación podrán procesarse el siguiente día hábil