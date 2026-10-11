Paro nacional en pami: cuatro días sin atención médica en consultorios tras el feriado

Si tenés turnos o necesitás solicitar recetas médicas esta semana, las consultas en consultorios sufrirán interrupciones clave.

La Asociación de Profesionales de la Salud (APPAMIA) confirmó un cese de actividades que suspenderá la atención habitual para afiliados de todo el país.

Fechas confirmadas del paro de médicos y odontólogos

La medida de fuerza se extenderá durante cuatro jornadas consecutivas inmediatamente después del feriado:

Inicio del paro: Martes 13 de octubre.

Martes 13 de octubre. Finalización del paro: Viernes 16 de octubre.

Viernes 16 de octubre. Alcance: Medida nacional convocada por la Asociación de Profesionales de la Salud (APPAMIA).

Medida nacional convocada por la Asociación de Profesionales de la Salud (APPAMIA). Duración total:96 horas de suspensión de actividades de rutina.

Los reclamos salariales y el impacto en los montos por afiliado

Los profesionales de la salud denuncian que sus ingresos reales cayeron a la mitad desde el mes de abril.

Médicos de cabecera: Cobran actualmente $2.700 por afiliado y exigen elevar el valor a $4.500 .

Cobran actualmente y exigen elevar el valor a . Odontólogos: Perciben $374 por paciente y reclaman un piso de entre $1.500 y $3.000 .

Perciben y reclaman un piso de entre . Insumos de consultorio: Alertan por los elevados costos operativos para el mantenimiento de las prácticas.

Servicios suspendidos y qué atención estará garantizada

Durante los cuatro días de la medida de fuerza, la atención regular sufrirá cambios profundos en las prestaciones:

Atención suspendida: Se cancelan turnos programados, consultas de rutina, derivaciones e itinerarios de recetas habituales .

Se cancelan . Servicios garantizados: Se atenderán únicamente guardias mínimas y recetas de urgencia médica.

Pasos recomendados para los pacientes con turnos agendados

Para evitar traslados innecesarios a los centros de salud o consultorios privados, se aconseja verificar el estado de la atención previamente.

Se recomienda comunicarse de manera directa con el profesional o centro de atención para confirmar la reprogramación de la cita.