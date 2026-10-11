Provincia: proponen sumar dos docentes por aula en los niveles clave

Frente a los cambios demográficos que reducen año a año la matrícula escolar, una nueva iniciativa busca convertir este escenario en una oportunidad para la calidad educativa.

Un proyecto de ley presentado en la Legislatura propone implementar la figura de la pareja pedagógica, permitiendo que dos docentes compartan la enseñanza y el acompañamiento de un mismo grupo de estudiantes.

Niveles prioritarios para la implementación de la pareja pedagógica

La propuesta legislativa impulsada por la diputada bonaerense Luciana Padulo establece que la presencia de dos docentes se aplique de forma progresiva, priorizando las etapas de alfabetización y transición escolar:

Primer y segundo año de Primaria: Centrado en reforzar los procesos iniciales de alfabetización.

Centrado en reforzar los procesos iniciales de alfabetización. Transición de Nivel Inicial a Primaria: Acompañamiento en el paso de sala de 5 años a primer grado.

Acompañamiento en el paso de sala de 5 años a primer grado. Pase a la Secundaria: Apoyo en sexto año de primaria y primer año de secundaria para afrontar las nuevas exigencias.

Apoyo en sexto año de primaria y primer año de secundaria para afrontar las nuevas exigencias. Contextos vulnerables: Prioridad para establecimientos ubicados en sectores de vulnerabilidad socioeducativa.

Modificación del Estatuto Docente y reasignación de cargos vacantes

Para hacer viable la medida sin afectar las fuentes de trabajo, el proyecto contempla reformar el artículo 21 de la Ley 10.579 (Estatuto Docente).

La modificación permitirá reasignar cargos vacantes dentro de un mismo establecimiento bajo el rol de pareja pedagógica, garantizando la totalidad de los derechos laborales y evitando la pérdida de puestos de trabajo.

Caída del 47,92% en los nacimientos y su impacto en el sistema educativo

La fundamentación de la iniciativa se apoya en datos oficiales del informe de la Dirección Nacional de Población publicado en marzo de 2025:

Baja de natalidad: Entre 2014 y 2023, la cantidad de nacimientos registrados en la jurisdicción se redujo un 47,92% .

Entre 2014 y 2023, la cantidad de nacimientos registrados en la jurisdicción . Reducción de alumnos: Se proyecta que la matrícula del nivel primario caiga un 30,5% entre 2025 y 2030 .

Se proyecta que la matrícula del nivel primario caiga un . Proyección: La cantidad de estudiantes de primaria pasaría de 1,63 millones a aproximadamente 1,13 millones en cinco años.

Un nuevo enfoque para diversificar las estrategias de enseñanza

La propuesta apunta a que la menor cantidad de alumnos por curso no cierre aulas, sino que optimice la atención dentro de la clase.

Con dos maestros al frente, se busca intervenir tempranamente ante dificultades de aprendizaje y ofrecer una enseñanza personalizada según las necesidades heterogéneas de cada grupo.