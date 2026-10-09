Tres encapuchados y uno de ellos armado asaltaron a un matrimonio de Pila en su vivienda

Por Francisco Díaz
Tres encapuchados y uno de ellos armado asaltaron a un matrimonio de pila en su vivienda

Un matrimonio de la localidad bonaerense de Pila vivió momentos de gran tensión durante la madrugada del jueves 8 de octubre, cuando tres individuos encapuchados, uno de ellos armado, ingresaron a su domicilio y los amenazaron para apoderarse de dinero en efectivo.

Según informó el medio local Pila Info Click, los desconocidos accedieron a la propiedad por la parte trasera de la vivienda y, una vez en el interior, sorprendieron a sus ocupantes, a quienes redujeron mientras les exigían la entrega de dinero.

Tras conseguir una suma de efectivo, cuyo monto no fue precisado, los autores del asalto escaparon del lugar. Afortunadamente, el matrimonio no sufrió lesiones físicas durante el episodio.

La investigación se encuentra a cargo de efectivos del Grupo Táctico Operativo (GTO) de la Estación de Policía Comunal de Pila, quienes trabajan conjuntamente con personal de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de la región.

Por su parte, la Unidad Funcional de Instrucción N.º 9 de Chascomús interviene en las actuaciones judiciales destinadas a esclarecer las circunstancias del hecho.

Las tareas investigativas continúan con el objetivo de identificar y localizar a los tres responsables, quienes hasta el momento no fueron individualizados.

Fuente: Pila Info Click.

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