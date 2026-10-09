Fin de semana largo: restringen la circulación de camiones en rutas bonaerenses

Por Francisco Díaz
Camiones

Con motivo del fin de semana largo de octubre, se implementarán restricciones a la circulación de camiones de gran porte en diferentes rutas de la provincia de Buenos Aires, con el objetivo de facilitar el desplazamiento de vehículos particulares y mejorar la seguridad vial.

La medida contempla jornadas de circulación restringida durante el viernes 9, sábado 10 y lunes 12 de octubre, coincidiendo con los principales movimientos turísticos previstos por el feriado nacional.

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Entre los corredores de mayor importancia se encuentran la Autovía 2 y otras rutas de acceso a la Costa Atlántica, donde se espera un incremento del tránsito de automóviles y vehículos destinados al turismo.

Las restricciones están dirigidas principalmente a camiones de más de 3.500 kilogramos de peso máximo autorizado, aunque existen excepciones para determinados transportes esenciales, como los vinculados con emergencias, productos perecederos y otros servicios contemplados en la normativa.

Se recomienda a los transportistas consultar los horarios y tramos específicos de aplicación antes de iniciar sus recorridos, mientras que a los automovilistas se les aconseja circular con precaución, respetar las velocidades máximas y evitar maniobras de sobrepaso riesgosas.

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El operativo busca reducir los riesgos de siniestros viales y favorecer una circulación más fluida durante uno de los fines de semana de mayor movimiento turístico en las rutas bonaerenses.

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