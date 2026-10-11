¿Aparecerá finalmente el sol? El pronóstico para este domingo y mañana, lunes feriado

El último tramo del fin de semana largo de octubre transcurre en la provincia de Buenos Aires con condiciones meteorológicas poco habituales para esta época del año. El frío, la abundante nubosidad y la humedad continúan siendo protagonistas, mientras que las temperaturas primaverales siguen sin consolidarse.

Para este domingo 11 de octubre se espera una jornada mayormente gris, aunque el lunes 12, feriado nacional, podría presentar condiciones algo más favorables para las actividades al aire libre.

Este domingo 11, buena parte del territorio bonaerense tendrá cielo mayormente nublado, temperaturas frescas y escasa presencia del sol. En localidades del centro y este provincial, las máximas rondarán los 16 grados, con posibilidad de algunas precipitaciones aisladas, especialmente hacia la noche.

En la Costa Atlántica, el panorama será similar. Mar del Plata tendrá una jornada fría, con una temperatura máxima cercana a los 14 grados y probabilidades de precipitaciones durante la mañana. Hacia la tarde se espera una disminución de la inestabilidad, aunque el ambiente continuará fresco y con nubosidad variable.

Para mañana, lunes 12 de octubre, feriado nacional, las perspectivas indican una relativa mejoría en distintos sectores de la provincia. Si bien persistirán las nubes y las temperaturas moderadas, la probabilidad de lluvias será generalmente baja. En el centro-este bonaerense se esperan máximas próximas a los 16 grados, mientras que en la zona de Mar del Plata los registros podrían alcanzar los 15 grados.

Quienes tengan previsto viajar durante el regreso del fin de semana largo, especialmente por las rutas 2, 11, 29 y 63, encontrarán en términos generales condiciones meteorológicas más favorables que las registradas durante las jornadas lluviosas anteriores.

De todas maneras, se recomienda circular con precaución ante la posible presencia de humedad sobre la calzada y bancos de neblina durante las primeras horas.

La primavera continúa brillando por su ausencia en gran parte de Buenos Aires. La persistencia de una circulación de aire húmedo, acompañada de abundante nubosidad, ha impedido que se establezcan jornadas cálidas y soleadas. Aunque el lunes feriado ofrecerá una oportunidad para disfrutar de actividades al aire libre, será conveniente mantener algún abrigo a mano, especialmente durante la mañana y después del atardecer.

De esta manera, el fin de semana largo se despedirá con más nubes que sol, temperaturas frescas y una mejoría parcial del tiempo, mientras los bonaerenses continúan esperando la llegada de condiciones verdaderamente primaverales.