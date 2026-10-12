¿Qué va a pasar con los alquileres y las prepagas si la Cámara de Diputados rechaza el DNU 70/23?

Ante la sesión del 15 de octubre en la Cámara de Diputados, crecen las dudas entre los ciudadanos sobre qué pasará con las reglas que rigen la economía familiar.

Un informe de Zentrix Consultora reveló que la derogación del decreto no generará un shock generalizado, pero sí cambiará las condiciones en el costo de vida y en la seguridad jurídica.

Alquileres: el retorno del plazo mínimo y contratos en tres regímenes

Si la norma de desregulación pierde vigencia, la Ley 27.551 recuperaría protagonismo. Esto traería las siguientes modificaciones:

Nuevos contratos: Volverían a tener un plazo mínimo fijado por ley y ajustes regulados .

Volverían a tener . Acuerdos vigentes: Los contratos firmados bajo el DNU mantendrán sus condiciones de origen .

Los contratos firmados bajo el DNU . Oferta de inmuebles: Se prevé una reducción de unidades disponibles en el mercado tradicional de vivienda.

Medicina prepaga: qué ocurrirá con las cuotas y los aportes

El sector de la salud privada enfrentaría una reestructuración inmediata:

Autorización estatal: Las cuotas necesitarían aprobación oficial previa para aplicar aumentos.

Las cuotas para aplicar aumentos. Aportes obligatorios: Los nuevos traspasos de fondos a prepagas quedarían frenados y retornarían a las obras sociales sindicales .

Los nuevos traspasos de fondos a prepagas quedarían frenados y . Calidad de prestación: Controles sobre los precios podrían derivar en el surgimiento de nuevos copagos en clínicas y consultorios.

Comercio exterior y la vuelta de regulaciones para exportadores

Para el sector empresarial y exportador, los cambios se enfocarían en la capacidad de intervención del Estado:

Restricciones por decreto: El Poder Ejecutivo recuperaría la facultad de limitar ventas al exterior .

El Poder Ejecutivo . Registros de operación: Volverían las trabas burocráticas y retenes de mercadería que impactan en las pymes.

Volverían las que impactan en las pymes. Góndolas y aranceles: Las pequeñas empresas recuperarían cupos en supermercados y habría topes en comisiones de tarjetas.

Sin impacto directo en las normas laborales y privatizaciones

A diferencia de la controversia inicial, el informe aclara que áreas clave del mercado de trabajo no sufrirán alteraciones: