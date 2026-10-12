Feriados por la visita del Papa: quiénes tendrán dos días libres en noviembre y quiénes deberán trabajar

Los feriados por la visita del papa León XIV sumarán dos jornadas de descanso en la Provincia de Buenos Aires, aunque no serán consecutivas y tampoco estarán disponibles para todos los trabajadores del país. El decreto nacional confirmó un calendario especial para el 9, 10 y 11 de noviembre de 2026 y dejó una diferencia central: cada fecha tiene su propio alcance territorial.

El lunes 9 será feriado en toda la Argentina. En cambio, el martes 10 alcanzará a CABA y Córdoba, mientras que el miércoles 11 se aplicará exclusivamente en territorio bonaerense. Por eso es incorrecto decir que todo el país tendrá tres feriados consecutivos o que todas las personas podrán faltar al trabajo esos tres días.

Ver también: así quedaron confirmados los dos feriados de noviembre en la Provincia de Buenos Aires.

Ver también: el feriado nacional que se incorporó al calendario por la visita del Papa.

Feriados por la visita del Papa: qué días corresponden a cada lugar

El esquema quedó formalizado mediante el DNU 1103/2026, publicado en el Boletín Oficial el 28 de septiembre. La norma establece:

Lunes 9 de noviembre: feriado nacional. Abarca a todas las provincias y a CABA.

feriado nacional. Abarca a todas las provincias y a CABA. Martes 10 de noviembre: feriado limitado a Córdoba y CABA. En la Provincia de Buenos Aires no se dispuso ese día como feriado.

feriado limitado a Córdoba y CABA. En la Provincia de Buenos Aires no se dispuso ese día como feriado. Miércoles 11 de noviembre: feriado para la Provincia de Buenos Aires, con motivo de las actividades previstas en Luján.

La llegada de León XIV está programada para el domingo 8 y su despedida de la Argentina para el miércoles 11. Entre las actividades anunciadas figuran una misa en CABA y actos en Córdoba y en la ciudad bonaerense de Luján.

Cuántos días libres tendrán los bonaerenses

Para quienes trabajan de lunes a viernes en un establecimiento de la Provincia y están comprendidos por el régimen general, la secuencia prevista es lunes 9 feriado, martes 10 laborable y miércoles 11 feriado. Si tampoco trabajan durante el fin de semana previo, tendrán descanso desde el sábado 7 hasta el lunes 9, retomarán la actividad el martes y contarán con otra jornada feriada el miércoles.

En CABA y Córdoba la combinación será distinta: lunes 9 y martes 10 serán feriados consecutivos; el miércoles 11, en principio, habrá actividad habitual. En el resto del país, la única fecha prevista en este paquete especial es el lunes 9.

Composición editorial digital, no fotografía documental de la visita.

Qué ocurre con los trabajadores que deben prestar servicio

Que sea feriado no implica que todos los establecimientos cerrarán sin excepción. Sectores como salud, seguridad, servicios esenciales, gastronomía, transporte y otras actividades pueden organizar guardias o trabajo durante la jornada, según las reglas que correspondan.

La Ley de Contrato de Trabajo, artículo 166, establece para el régimen general que quien presta servicios en un feriado cobra la remuneración normal del día más una suma igual. El tratamiento no debe confundirse con el de un simple día no laborable, que se rige por disposiciones diferentes.

Hay regímenes especiales, convenios colectivos y modalidades de contratación que pueden requerir un análisis específico. No corresponde afirmar, sin revisar el caso, que toda persona cobrará exactamente el mismo adicional.

Qué pasa si vivís en una jurisdicción y trabajás en otra

Es una de las dudas principales en el Área Metropolitana de Buenos Aires: alguien puede vivir en el conurbano bonaerense y trabajar en CABA, o realizar la situación inversa. El domicilio personal no es la única referencia para determinar la aplicación de un feriado territorial.

El decreto establece ámbitos geográficos de vigencia, pero no desarrolla cada situación de trabajo híbrido, traslado interjurisdiccional o empresas con sedes en más de un distrito. Antes de considerar un día libre, conviene verificar el criterio de la empresa, el lugar de prestación de tareas y la norma que corresponde a la relación laboral.

Por qué se declararon los feriados y qué podría cambiar

El Poder Ejecutivo fundamentó las jornadas especiales en las necesidades de seguridad, logística y ordenamiento de la circulación ante actividades que podrían congregar gran cantidad de fieles. No se trata de un feriado religioso agregado automáticamente a todos los calendarios provinciales.

Este domingo 11 de octubre, León XIV informó que será operado para extirpar un nódulo pulmonar. La Santa Sede confirmó la intervención, pero al momento de esta actualización no anunció una suspensión formal del viaje a la Argentina. En consecuencia, los feriados del decreto continúan vigentes, sin perjuicio de las modificaciones que eventualmente se dispongan más adelante.

La recomendación para trabajadores, familias y comercios es utilizar el cronograma oficial y consultar las novedades antes de organizar viajes o compromisos que no puedan modificarse.