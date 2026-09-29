Octubre arranca con cambios en el bolsillo: qué sube desde este jueves y qué todavía espera definición

Octubre comienza este jueves y llega con varios números que cambian al mismo tiempo. Para los hogares de la Provincia de Buenos Aires habrá movimientos en gastos habituales, pero también nuevas referencias salariales que empiezan a regir desde el primer día del mes.

No todos los cambios están en la misma situación. Mientras algunos porcentajes y montos ya fueron publicados oficialmente, otros —como el cuadro definitivo de los colectivos provinciales— todavía deben ser formalizados. Esa diferencia es clave para no dar por cerrado un valor que puede sufrir ajustes.

Qué cambia desde el 1 de octubre

Rubro Situación Cambio Casas particulares Confirmado Suba de 1,7% y nueva incorporación de parte de la suma fija al básico Salario mínimo Confirmado $391.200 mensuales y $1.956 por hora Prepagas Cuadros tarifarios informados Promedio cercano al 2,17% entre las empresas relevadas Colectivos provinciales del AMBA Pendiente del cuadro final La fórmula vigente proyecta un boleto mínimo cercano a $1.206

Casas particulares: aumento y otro tramo que pasa al básico

Para el personal de casas particulares, octubre tiene dos movimientos. La Resolución 6/2026 fijó una suba del 1,7% en las remuneraciones mínimas y, además, dispuso incorporar al básico el 50% de la suma no remunerativa que se había pagado en agosto.

Aquel adicional fue de $20.000 para quienes trabajaban 16 horas semanales o más, $11.500 para quienes cumplían entre 12 y menos de 16 horas, y $8.000 para cargas inferiores a 12 horas. En octubre se integra al básico la mitad de esos valores, de acuerdo con el esquema oficial.

La actualización continúa en noviembre y diciembre, por lo que conviene revisar la escala correspondiente al mes que se liquida y no repetir el valor de septiembre.

Ver también: Paritarias 2026: empleadas domésticas tienen aumentos hasta diciembre y parte del bono pasa al básico

El salario mínimo también cambia desde el jueves

Otro valor ya definido es el Salario Mínimo, Vital y Móvil. Desde el 1 de octubre pasa a $391.200 mensuales para trabajadores mensualizados que cumplen la jornada legal completa y a $1.956 por hora para jornalizados.

El monto fue establecido oficialmente y forma parte de un cronograma con nuevos escalones para los meses siguientes. Además de servir como piso salarial, el SMVM funciona como referencia en distintos cálculos laborales y prestaciones.

La nueva escala del salario mínimo desde octubre permite revisar también los valores previstos para noviembre y diciembre.

Prepagas: los aumentos se mueven alrededor del 2%

En medicina privada, los cuadros tarifarios declarados para octubre muestran incrementos diferentes según empresa, plan, región y modalidad. Con la información disponible al cierre de septiembre, el promedio de once prepagas relevadas sobre los cuadros presentados ante la Superintendencia de Servicios de Salud ronda el 2,17%.

Entre las compañías con información ya cargada aparecen subas desde 1,7% hasta 2,9%. Como el impacto final depende del plan contratado, la referencia válida para cada afiliado es la comunicación que recibió de su empresa y la factura de octubre.

Los porcentajes empresa por empresa pueden revisarse en la nota sobre los aumentos de prepagas previstos para octubre.

Colectivos provinciales: el número que todavía no conviene dar por definitivo

Para las líneas de jurisdicción bonaerense que circulan dentro del AMBA, la fórmula de actualización vigente proyecta una nueva suba. El cálculo actual ubica el boleto mínimo para recorridos de hasta tres kilómetros en torno a $1.206,39 con SUBE registrada.

Sin embargo, hay una diferencia importante respecto de los otros cambios: la Provincia todavía debe formalizar el cuadro tarifario definitivo de octubre. Por eso, ese valor debe leerse como una estimación derivada del mecanismo vigente y no como una tarifa final ya publicada.

La tabla estimada por distancia está disponible en la nota sobre el posible aumento del colectivo en la Provincia desde octubre.

El arranque del mes, entonces, combina cambios completamente confirmados con otros que todavía requieren una resolución final. Para el bolsillo, esa distinción será tan importante como el porcentaje de cada aumento.