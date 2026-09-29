Provincia: desde este miércoles empiezan los pagos y hay una fecha clave para cada sector

Para miles de trabajadores de la Provincia de Buenos Aires, el cierre de septiembre llega con una fecha concreta para mirar la cuenta bancaria. El cronograma de pagos de los haberes correspondientes a septiembre comienza este miércoles 30 y seguirá durante los primeros días de octubre.

El esquema no es igual para todos los organismos. Vialidad, OCEBA y el Instituto de la Vivienda abren la ronda, mientras que docentes, auxiliares y trabajadores de la educación privada serán quienes cierren el calendario.

La fecha de cobro aparece además en medio de una negociación salarial que sigue abierta. Es importante separar ambas cuestiones: estos sueldos ya están liquidados y no existe un nuevo porcentaje adicional confirmado para este pago.

El cronograma completo de los sueldos bonaerenses

Fecha Organismos y sectores Miércoles 30 de septiembre Dirección de Vialidad, Instituto de la Vivienda y OCEBA Jueves 1 de octubre Ministerio de Seguridad, Servicio Penitenciario Bonaerense, Desarrollo de la Comunidad, Patronato de Liberados, Lotería y Casinos, Niñez y Adolescencia Viernes 2 de octubre Ministerio de Salud y Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía bonaerense Lunes 5 de octubre Fiscalía de Estado, Tribunal de Cuentas, Asesoría General de Gobierno, Junta Electoral, Poder Judicial y Poder Legislativo Martes 6 de octubre Gobernación, ministerios provinciales, Instituto Cultural, Defensoría del Pueblo y demás organismos descentralizados Miércoles 7 de octubre Dirección General de Cultura y Educación: docentes y auxiliares; y DiPrEGeP

La referencia oficial del cronograma mensual puede consultarse en la Tesorería General de la Provincia de Buenos Aires.

Qué día cobran docentes y auxiliares

El sector educativo volverá a cerrar el calendario. Los trabajadores de la Dirección General de Cultura y Educación cobrarán el miércoles 7 de octubre, al igual que quienes dependen de la Dirección Provincial de Educación de Gestión Privada (DiPrEGeP).

La fecha incluye a docentes y auxiliares, aunque el monto que finalmente verá cada agente depende de cargo, antigüedad, módulos, jornada, adicionales y descuentos particulares.

Ver también: Paritarias bonaerenses: qué se discute hoy y cuándo podría impactar el próximo aumento

Los haberes de septiembre no incluyen un nuevo aumento

La negociación paritaria provincial continúa siendo un tema central, pero no debe confundirse con este cronograma. El último acuerdo salarial ya completó sus tramos previstos y los haberes de septiembre quedaron liquidados antes de que exista una nueva recomposición acordada.

Por eso, cualquier mejora que eventualmente se defina en una próxima mesa salarial deberá precisar desde qué mes se aplica, si tiene efecto retroactivo y qué sectores quedan alcanzados. Hasta que eso ocurra, no corresponde sumar porcentajes estimados a los depósitos que comienzan esta semana.

La discusión puede seguirse en la última convocatoria salarial de docentes y estatales bonaerenses, donde se detallan los reclamos y los puntos que todavía están abiertos.

El IPS tiene un calendario diferente

Los jubilados y pensionados del Instituto de Previsión Social no forman parte de este esquema de salarios de la administración pública. El IPS estableció su propio cronograma para los haberes de septiembre, con pagos entre el martes 29 y el miércoles 30 según la terminación del DNI.

De esta manera, este miércoles coincidirán dos movimientos diferentes: el segundo día de pagos del IPS y el comienzo de las acreditaciones para algunos trabajadores estatales activos.

La clave para evitar confusiones es mirar el organismo de pertenencia: el cronograma provincial se extiende hasta el 7 de octubre y cada fecha corresponde a un grupo distinto.