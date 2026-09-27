Octubre arranca con otro aumento del salario mínimo: cuánto pasa a cobrarse por mes y por hora

Octubre comenzará con una nueva actualización del salario mínimo, vital y móvil, un dato que no solo interesa a trabajadores y empleadores, sino también a quienes siguen de cerca prestaciones y referencias laborales que se calculan a partir de ese piso. La suba ya fue oficializada y empezará a regir desde el 1 de octubre de 2026.

De acuerdo con la Resolución 4/2026 del Consejo Nacional del Empleo, el nuevo valor del salario mínimo será de $391.200 mensuales para trabajadores mensualizados que cumplen la jornada legal completa. En el caso de los jornalizados, el valor por hora pasará a ser de $1.956.

El aumento se suma a la actualización aplicada en septiembre y forma parte del esquema escalonado definido para los próximos meses. Aunque muchos asalariados negocian sus ingresos por convenio, el salario mínimo sigue funcionando como una referencia clave dentro del mercado laboral.

Salario mínimo en octubre: los nuevos montos oficiales

Los valores confirmados para octubre son los siguientes:

Mensualizados: $391.200

$391.200 Jornalizados: $1.956 por hora

La misma norma ya anticipa además el valor previsto para noviembre, lo que permite a trabajadores y empleadores proyectar costos y referencias de corto plazo. Sin embargo, el foco ahora está puesto en lo que ocurrirá desde el 1 de octubre, cuando la nueva escala empiece a aplicarse formalmente.

Si bien el salario mínimo no define por sí solo el ingreso de todos los trabajadores registrados, sí marca un piso legal y se transforma en una referencia importante para distintas prestaciones y cálculos laborales.

Por qué este aumento impacta más allá de los sueldos

El salario mínimo, vital y móvil tiene efectos que van más allá de un recibo de sueldo. Sirve como parámetro en distintas discusiones del mercado de trabajo y también influye en montos atados a esa referencia, como la prestación por desempleo y otros valores vinculados a programas o umbrales laborales.

Por eso, cuando se actualiza, no solo se modifica un número de referencia. También cambia una variable que atraviesa otras decisiones y prestaciones, sobre todo en sectores más sensibles del empleo formal.

En la práctica, el comienzo de octubre obligará a revisar liquidaciones, cálculos y proyecciones. Para muchas familias, cada cambio en este indicador se traduce en una pregunta concreta: si el nuevo piso alcanza o no para acompañar el costo de vida.

Esa discusión seguirá abierta, pero al menos ya hay un dato confirmado: desde el primer día del próximo mes, el salario mínimo en la Argentina pasará a $391.200 por mes y $1.956 por hora. Ese será el nuevo número de referencia con el que arrancará octubre.