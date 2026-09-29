Martes con lluvias, viento y descenso de temperatura: cuándo mejora el tiempo en la provincia

La provincia de Buenos Aires transita este martes 29 de septiembre bajo condiciones meteorológicas muy diferentes según la región, con lluvias persistentes en buena parte del territorio, abundante nubosidad, viento y un progresivo descenso de las temperaturas que comenzará a sentirse con mayor intensidad durante las próximas horas. El escenario responde al avance de un sistema frontal que durante el comienzo de la semana generó un período de marcada inestabilidad sobre territorio bonaerense.

Durante este martes, las condiciones más adversas se concentran especialmente sobre sectores del centro, este y sudeste provincial. El Servicio Meteorológico Nacional mantiene una alerta amarilla por lluvias para zonas del sudeste bonaerense, donde las precipitaciones pueden presentarse de manera persistente y dejar acumulados importantes.

En distintos puntos del centro y este provincial las lluvias continuarán durante parte de la jornada, aunque la tendencia será hacia una mejora gradual a medida que avance el día. En la costa atlántica, las precipitaciones pueden extenderse durante varias horas antes de comenzar a disminuir hacia la noche. También cobrará protagonismo el viento del sector sur y sudoeste, con ráfagas que en algunas regiones pueden ubicarse aproximadamente entre los 40 y 55 kilómetros por hora.

El cambio en la dirección del viento favorecerá además el ingreso de aire más frío. De esta manera, después de varios días caracterizados por la humedad y la inestabilidad, las temperaturas comenzarán a bajar y las noches y primeras horas de las próximas jornadas volverán a sentirse bastante frescas para esta época del año.

La buena noticia llegará el miércoles 30, último día de septiembre. La mayor parte de la Provincia tendrá una marcada disminución de las precipitaciones y una mejora general de las condiciones, aunque persistirá el viento y habrá abundante nubosidad en algunas regiones. El ambiente será fresco durante la mañana y más agradable por la tarde.

El comienzo de octubre, el jueves 1°, mantendrá temperaturas moderadas y un panorama en general más estable, aunque con bastante nubosidad y algunas diferencias entre el norte, centro, sur y costa bonaerense. El viento del sudoeste y sur continuará favoreciendo mañanas frescas y tardes templadas.

Hacia el viernes y el próximo fin de semana aumenta nuevamente la incertidumbre. Los distintos pronósticos anticipan otro incremento de la nubosidad y la posibilidad de un nuevo período de inestabilidad durante el sábado en algunas zonas bonaerenses, por lo que será necesario seguir la evolución de los próximos informes meteorológicos antes de precisar su alcance.

De esta manera, septiembre se despedirá en la Provincia con lluvia, viento y un descenso térmico, mientras que octubre comenzará con una mejora y temperaturas frescas, en una primavera que continúa mostrando fuertes cambios de tiempo en períodos relativamente cortos.