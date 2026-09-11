Paritarias 2026: empleadas domésticas tienen aumentos hasta diciembre y parte del bono pasa al básico

Las Paritarias 2026 sumaron una novedad importante para el personal de casas particulares: el nuevo esquema salarial no se limita a un solo mes, sino que fija aumentos sucesivos hasta diciembre y además incorpora de manera gradual al sueldo básico una suma que originalmente se había pactado como no remunerativa.

El cambio alcanza a todas las categorías del régimen —desde tareas generales y cuidado de personas hasta caseros, supervisores y personal especializado— y obliga a mirar el recibo mes por mes. En septiembre ya rige una nueva escala, mientras que octubre, noviembre y diciembre tendrán nuevos movimientos.

El escenario de casas particulares se suma a otras negociaciones salariales que están activas o a punto de reabrirse. En la construcción, por ejemplo, UOCRA llegó a septiembre con el último acuerdo vencido y una revisión pendiente, mientras que en Provincia docentes y estatales vuelven a mirar la próxima discusión salarial.

Paritarias 2026: cómo son los aumentos de empleadas domésticas

La Resolución 6/2026 de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares estableció una secuencia de incrementos sobre las remuneraciones mínimas. El esquema comenzó con una suba de 1,9% en agosto y continúa de la siguiente manera:

Mes Aumento Septiembre 2026 1,8% Octubre 2026 1,7% Noviembre 2026 1,6% Diciembre 2026 1,6%

La actualización salarial de casas particulares se extiende hasta diciembre de 2026.

Los porcentajes se aplican sobre las bases que va determinando cada etapa del acuerdo. Esto es importante porque no se trata simplemente de sumar los porcentajes: además de la actualización mensual, el convenio va absorbiendo parte de la suma no remunerativa acordada previamente.

Qué pasa con el bono de hasta $20.000

El acuerdo también dispuso una suma no remunerativa por única vez que se pagó junto con los salarios de agosto. El monto dependió de la cantidad de horas semanales trabajadas:

$20.000 para quienes trabajan 16 horas semanales o más.

para quienes trabajan 16 horas semanales o más. $11.500 para quienes trabajan entre 12 y menos de 16 horas.

para quienes trabajan entre 12 y menos de 16 horas. $8.000 para quienes trabajan menos de 12 horas.

La novedad es que esa suma no desaparece sin más. La resolución establece que una parte se va incorporando al salario básico: 25% en septiembre, 50% en octubre y el 25% restante en noviembre. De esta manera, el efecto se traslada progresivamente a la base salarial.

Cuánto se cobra en septiembre por tareas generales

La categoría de tareas generales es la más extendida del régimen y funciona como referencia para muchas liquidaciones. Según el anexo oficial de septiembre, los mínimos son:

Modalidad Por hora Por mes Con retiro $3.914,64 $480.247,85 Sin retiro $4.185,94 $529.261,78

Estos valores son pisos mínimos legales. El monto final puede ser superior por antigüedad, zona desfavorable, cantidad real de horas, tareas desempeñadas o acuerdos individuales por encima de la escala.

En las provincias patagónicas y en el partido bonaerense de Patagones corresponde además un adicional por zona desfavorable del 31% sobre los salarios mínimos.

Por qué octubre volverá a modificar el recibo

Octubre tendrá dos movimientos simultáneos: un aumento del 1,7% y la incorporación de otro 50% de la suma extraordinaria al básico. En noviembre se agregará el 25% restante y habrá una suba de 1,6%. Diciembre completa por ahora la secuencia con otro 1,6%.

Por eso, comparar únicamente el porcentaje mensual puede dar una imagen incompleta. Para saber si la liquidación es correcta hay que mirar la categoría, la modalidad con o sin retiro, las horas trabajadas y la evolución del básico.

La referencia oficial es la Resolución 6/2026, donde también pueden descargarse las escalas completas de cada mes.

Qué conceptos pueden hacer subir el salario por encima de la escala

La escala nacional funciona como un mínimo, no como un salario máximo. A partir de allí pueden aparecer otros conceptos. El más conocido es la antigüedad, pero también puede corresponder el adicional por zona desfavorable y cualquier diferencia pactada individualmente por encima de los pisos oficiales.

También es importante identificar correctamente la categoría. Si una persona realiza tareas que corresponden a más de una, la normativa indica que debe encuadrarse en la categoría principal que desempeñe de manera habitual. Una mala categorización puede terminar generando diferencias en el valor por hora o en el salario mensual.

Otro punto práctico es que los valores mensuales se utilizan para trabajadores mensualizados, mientras que quienes prestan tareas por hora deben mirar la columna horaria. Mezclar ambas referencias es una de las causas más frecuentes de confusión al calcular el sueldo.

Con aumentos ya definidos hasta diciembre, el sector de casas particulares queda así entre los primeros en tener una hoja de ruta salarial para lo que resta del año. La clave ahora será observar cómo evolucionan la inflación y el costo de vida y si antes de fin de año aparece una nueva convocatoria para revisar esos valores.