Conmoción en general belgrano: golpearon brutalmente a un joven a la salida de un boliche

Un grave episodio de violencia ocurrido durante la madrugada de este domingo generó preocupación en General Belgrano, luego de que un joven resultara herido en inmediaciones de un conocido local bailable de la ciudad.

El hecho tomó trascendencia en las últimas horas a partir de la circulación de un video registrado en el lugar. En las imágenes puede observarse a un grupo numeroso de personas y, en medio de la situación, el momento en que un joven recibe un fuerte golpe y cae al suelo, donde permanece tendido.

De acuerdo con la información conocida hasta el momento, la víctima, oriunda de General Belgrano, fue asistida inicialmente en el Hospital Municipal, donde recibió las primeras atenciones. Posteriormente se habría dispuesto su traslado a un centro de mayor complejidad para continuar con los estudios y la atención médica correspondiente.

Hasta el momento no se brindaron precisiones oficiales sobre su estado de salud ni sobre las posibles consecuencias de las lesiones sufridas.

En relación con la agresión, trascendió además que el joven señalado como presunto autor del golpe habría sido aprehendido, aunque se aguarda información oficial que permita conocer su situación y las actuaciones iniciadas a raíz de lo sucedido.

También resta determinar cómo se originó el episodio y qué ocurrió durante los instantes previos a la agresión. Se espera que en las próximas horas las autoridades brinden mayores precisiones que permitan reconstruir las circunstancias del hecho.

El episodio vuelve a poner en primer plano una problemática que preocupa especialmente cuando la violencia se produce durante la noche o a la salida de locales bailables.

El recuerdo del crimen de Fernando Báez Sosa, ocurrido en enero de 2020 a la salida de un boliche de Villa Gesell, permanece como una dolorosa advertencia sobre las consecuencias que puede alcanzar una agresión grupal o una escalada de violencia.

Se aguarda ahora información oficial sobre la evolución del joven herido y mayores detalles acerca de lo sucedido durante la madrugada.

Foto: FM Rio