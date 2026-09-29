Fin de una etapa: la provincia avanza con el cierre del neuropsiquiátrico de melchor romero

La provincia de Buenos Aires confirmó una transformación histórica en el Hospital Alejandro Korn de Melchor Romero: antes de finalizar 2026 se prevé terminar con el sistema de internaciones crónicas y cerrar definitivamente su etapa como hospital neuropsiquiátrico de características manicomiales.

La medida no significa el cierre del establecimiento sanitario ni la interrupción de la atención en salud mental, sino su reconversión en un hospital general especializado en esa área, dentro del proceso de desmanicomialización que lleva adelante el Gobierno bonaerense.

El anuncio fue realizado por el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, quien informó que el proceso de externación permitió que, por primera vez, la cantidad de personas que dejaron los sectores de internación crónica y se integraron a la comunidad supere a quienes todavía permanecen alojados en ellos. Según los datos oficiales difundidos por la Provincia, ya fueron externadas 743 personas de los hospitales neuropsiquiátricos bonaerenses, mientras que 510 continúan en sectores de larga estadía. Esto representa una reducción superior al 70% respecto de la población que permanecía institucionalizada al comienzo del proceso.

Uno de los pasos decisivos para completar la transformación del Alejandro Korn será la puesta en funcionamiento de 30 nuevas viviendas en Melchor Romero destinadas a personas externadas. Diez de esas unidades estarán preparadas para quienes requieren asistencia durante las 24 horas, mientras que las otras 20 serán destinadas a personas que necesitan acompañamiento y seguimiento diario por parte de los equipos de salud. Las viviendas forman parte de un complejo de 175 unidades habitacionales cuya entrega está prevista para este jueves 1° de octubre.

La decisión forma parte de un proceso iniciado años atrás para reemplazar las internaciones prolongadas en instituciones monovalentes por un modelo de atención comunitaria, de acuerdo con los lineamientos de la Ley Nacional de Salud Mental 26.657. Desde diciembre de 2019 la Provincia había dispuesto que no se produjeran nuevos ingresos a los pabellones de larga estadía y comenzó progresivamente la externación de personas que, en muchos casos, habían permanecido institucionalizadas durante años.

El histórico establecimiento de Melchor Romero, uno de los neuropsiquiátricos más grandes y antiguos de la provincia de Buenos Aires, no desaparecerá. Por el contrario, continuará prestando servicios de salud y mantendrá atención especializada en salud mental, aunque bajo una modalidad diferente. De hecho, en julio pasado la Provincia inauguró allí una nueva Guardia de Salud Mental y Sala de Atención de Crisis, equipada con consultorios, espacios de observación y un sector de internación con capacidad para 27 personas, destinado a cuadros agudos y estadías que requieran atención hospitalaria.

De esta manera, lo que llegará a su fin hacia fines de este año será el modelo de internación crónica que caracterizó durante décadas al neuropsiquiátrico de Melchor Romero. El Alejandro Korn continuará funcionando, pero reconvertido bajo un esquema que combina atención hospitalaria para situaciones agudas, seguimiento especializado y dispositivos comunitarios y habitacionales para aquellas personas que puedan desarrollar su vida fuera de una institución de larga permanencia.