Golpe al bolsillo: desde octubre 2026 vuelve a subir el colectivo en la provincia de buenos aires

Octubre llegará con otro ajuste para quienes viajan todos los días en colectivos de jurisdicción provincial dentro del Área Metropolitana de Buenos Aires. El esquema de actualización mensual anticipa una nueva suba y el boleto mínimo quedaría por encima de una barrera que hasta hace pocos meses parecía lejana.

De acuerdo con los cálculos realizados sobre la fórmula vigente, el pasaje para recorridos de hasta tres kilómetros pasaría de $1.164,47 a alrededor de $1.206 con SUBE registrada. La actualización comenzaría a aplicarse desde el 1° de octubre.

Cuánto costaría viajar desde octubre

Distancia Tarifa estimada 0 a 3 km $1.206,39 3 a 6 km $1.357,18 6 a 12 km $1.507,98 12 a 27 km $1.809,58 Más de 27 km $2.127,47

Los importes corresponden al cuadro calculado con la fórmula de actualización vigente. La Provincia todavía debe formalizar el cuadro definitivo correspondiente a octubre, por lo que pueden existir diferencias menores cuando se publique la resolución final.

Ver también: Tarifa Social SUBE: quiénes acceden y cuánto se paga en Provincia

Por qué vuelve a subir el boleto

El mecanismo utilizado para las líneas provinciales contempla una actualización periódica vinculada a la evolución de precios. Para octubre, la referencia central es la inflación conocida de agosto, a la que se suman los componentes previstos en el esquema tarifario.

El incremento afecta a las líneas de jurisdicción bonaerense, identificadas principalmente con numeración desde el 200 en adelante y que realizan recorridos dentro del territorio provincial.

No debe confundirse este cuadro con el de las líneas nacionales que conectan Provincia y CABA ni con los colectivos que dependen exclusivamente de la Ciudad.

Qué pasa con quienes tienen Tarifa Social

La Tarifa Social SUBE continúa vigente para jubilados, pensionados, titulares de AUH, trabajadores de casas particulares y otros grupos alcanzados.

Sin embargo, durante 2026 cambió la manera en que se calcula parte del beneficio, por lo que el importe final ya no siempre equivale simplemente al 45% de la tarifa plena actual.

Antes de viajar conviene verificar que la tarjeta esté registrada y que el atributo social figure activo.

El aumento que ya acumula el transporte en 2026

La sucesión de ajustes mensuales hizo que el colectivo se convierta en uno de los gastos cotidianos con mayor movimiento durante el año. En septiembre, el boleto mínimo provincial ya había llegado a $1.164,47.

Con el nuevo incremento, octubre volverá a sumar presión sobre quienes realizan dos o más viajes diarios.

El transporte también integró la lista de aumentos que impactaron sobre los hogares bonaerenses durante septiembre.