Empleadas domésticas en arca: cómo generar los recibos digitales y verificar los aportes paso a paso

Al finalizar un vínculo laboral en el régimen de casas particulares, la búsqueda de comprobantes y certificados ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) suele generar dudas tanto en empleadores como en trabajadoras. Entender qué acredita cada documento es fundamental para evitar reclamos o confusiones tras la baja.

El error común con el certificado de trabajo y la Ley 26.844

Un inconveniente habitual consiste en confundir el certificado de trabajo del artículo 80 de la Ley de Contrato de Trabajo (formulario F.984) con los trámites específicos del sector.

El personal de casas particulares está regido por la Ley 26.844, un régimen especial que administra toda su documentación a través de un portal propio.

Toda la gestión de recibos y bajas debe realizarse desde el portal oficial Personal de Casas Particulares y no desde los apartados generales de la ley laboral común.

Cómo generar y consultar la liquidación digital desde el celular

Desde el período devengado de mayo de 2026, la confección del recibo de sueldo de manera electrónica es obligatoria para el empleador.

Ingresar con clave fiscal al Registro Especial del Personal de Casas Particulares .

. Seleccionar la ficha de la trabajadora y presionar en “Generar recibo de sueldo” .

. Completar el período, la modalidad de liquidación, la remuneración y los conceptos adicionales.

El documento generado no requiere firma del empleador por estar validado con clave fiscal; la trabajadora puede visualizarlo ingresando a “Detalle del Trabajo” y seleccionando “Recibos de Sueldo”. Si el pago se realiza en efectivo, se debe imprimir por duplicado para conservar la copia firmada.

Aportes vs. recibos: por qué un comprobante no reemplaza al otro

Dentro de la plataforma de ARCA conviven distintos registros, pero cada uno cumple una función legal y contable diferente.

La constancia de aportes demuestra exclusivamente las cargas sociales pagadas ante el organismo público, mientras que el recibo de sueldo detalla la remuneración percibida y sus deducciones.

Por su parte, la constancia de registración acredita únicamente el alta de la relación laboral, de modo que ningún comprobante sustituye a los demás al momento de verificar saldos o desvinculaciones.

Claves para un cierre formal sin inconsistencias

Para concluir la relación de trabajo sin inconvenientes futuros, se recomienda cotejar una lista de control previa a concretar la baja definitiva: