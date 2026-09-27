Kicillof cuestionó el recorte de Zona Fría: “Otra vez le quitan un derecho a los bonaerenses”

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, cuestionó con dureza la modificación del Régimen de Zona Fría, luego de que el Senado de la Nación convirtiera en ley la reforma que dejará sin el beneficio automático en las tarifas de gas a 94 municipios bonaerenses.

La modificación fue aprobada en la Cámara alta por 38 votos afirmativos y 8 negativos y cambia el esquema que había sido ampliado en 2021. Como consecuencia, alrededor de 1,24 millones de hogares de la provincia de Buenos Aires dejarán de recibir automáticamente el descuento por su ubicación geográfica.

Kicillof expresó su rechazo durante una recorrida por Lobería y Balcarce y responsabilizó al Gobierno nacional por la modificación. El mandatario sostuvo que el beneficio estaba justificado por las características climáticas de gran parte del territorio bonaerense y por el peso que representa el consumo de gas durante los meses más fríos.

“De nuevo un derecho le es robado a los bonaerenses”, afirmó el Gobernador al referirse a la decisión, y señaló que la Provincia contaba con casi un centenar de municipios comprendidos dentro del régimen, mientras que con el nuevo esquema Patagones será el único distrito bonaerense que conservará automáticamente el beneficio territorial, debido a su pertenencia a la región patagónica.

La reforma implica volver a un criterio territorial más restringido, manteniendo el régimen automático para la Patagonia, la Puna y el departamento mendocino de Malargüe. Los hogares de las regiones que dejan de estar comprendidas geográficamente podrán acceder a un esquema focalizado si cumplen con los requisitos socioeconómicos establecidos.

Kicillof también cuestionó precisamente ese mecanismo, al señalar que los usuarios deberán inscribirse y acreditar determinadas condiciones para intentar mantener algún tipo de asistencia, a diferencia del descuento que hasta ahora correspondía automáticamente por residir en los municipios alcanzados por la Zona Fría.

El cambio tendrá una incidencia especialmente amplia en el interior bonaerense. Entre los distritos alcanzados se encuentran 25 de Mayo, 9 de Julio, Ayacucho, Azul, Balcarce, Bolívar, Castelli, Chascomús, Dolores, General Belgrano, General Guido, General Lavalle, General Paz, Las Flores, Lobería, Maipú, Monte, Necochea, Olavarría, Pila, Rauch, Saladillo, Tandil, Tordillo, Tres Arroyos y Villa Gesell, entre muchos otros.

La medida también generó cuestionamientos de intendentes y legisladores bonaerenses. Algunos municipios comenzaron incluso a evaluar presentaciones judiciales contra la modificación, mientras que Bahía Blanca y General Pueyrredón anticiparon acciones ante la Justicia.

Desde el Gobierno nacional, la reforma fue planteada como una modificación del sistema para dejar atrás el criterio territorial ampliado en 2021 y concentrar la asistencia en las regiones consideradas climáticamente más extremas y, para el resto del país, en hogares que reúnan determinadas condiciones económicas y sociales.

Kicillof, por su parte, expresó su “repudio” a la votación y sostuvo que buscará defender la continuidad de un beneficio que considera necesario para las familias bonaerenses, abriendo así un nuevo frente de discusión entre la Provincia y la Nación por el impacto de las tarifas de los servicios públicos.