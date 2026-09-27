Prepagas vuelven a aumentar en octubre: de cuánto sería la suba y qué tienen que revisar los afiliados

Las prepagas volverán a ajustar sus cuotas en octubre y eso reaviva una preocupación que golpea de lleno al bolsillo de miles de familias. Aunque muchas empresas aún terminan de enviar las comunicaciones a sus afiliados, ya hay señales de que el nuevo incremento se moverá, en la mayoría de los casos, en torno al 2%, con diferencias según el plan, la región y el tipo de cobertura.

La novedad llega en un contexto en el que los usuarios vienen siguiendo con atención cada factura. No solo importa el porcentaje de aumento, sino también cómo impacta en el valor final, en los copagos y en la posibilidad de mantener o cambiar el plan contratado.

Por eso, más allá del número puntual que informe cada empresa, octubre vuelve a instalar una pregunta concreta: cuánto más habrá que pagar por la medicina privada y qué margen de maniobra tienen los afiliados para ordenar sus gastos.

Prepagas en octubre: cómo sería el nuevo aumento

En distintas comunicaciones y relevamientos del sector se anticipan nuevos ajustes para octubre. En líneas generales, las subas aparecen alineadas con la dinámica de inflación de los últimos meses, aunque no todas las empresas aplican exactamente el mismo criterio ni los mismos porcentajes.

Además, dentro de una misma prepaga puede haber diferencias según el plan contratado, la zona de residencia, la edad del afiliado y si el esquema contempla o no copagos. Por eso, dos personas afiliadas a la misma compañía no necesariamente recibirán una actualización idéntica.

En este escenario, el consejo principal es revisar la comunicación oficial que envía cada empresa. Allí suele detallarse el porcentaje, la fecha en la que impacta el ajuste y, en algunos casos, si también habrá cambios en valores asociados.

Qué deberían revisar los afiliados antes de pagar

Con cada aumento mensual, conviene mirar algo más que el importe total de la cuota. Hay varios puntos que pueden marcar una diferencia importante:

Si el aumento impacta solo en la cuota o también en copagos.

Si hubo cambios en la cartilla, reintegros o prestaciones.

Si existe una alternativa de plan dentro de la misma empresa.

Si la cuota se volvió difícil de sostener y conviene pedir asesoramiento.

También puede ser útil comparar el valor actualizado con otras opciones del mercado, aunque siempre teniendo en cuenta la calidad de la cartilla médica, la cobertura real y la utilización que hace cada grupo familiar.

El dato que más inquieta a los usuarios es que se trata de un ajuste más en una cadena de aumentos que ya se volvió habitual. Y aunque el porcentaje de octubre no luzca tan alto en términos aislados, el efecto acumulado en el presupuesto del hogar se siente cada vez más.

En definitiva, octubre llegará con una nueva suba para la medicina privada y con la necesidad de volver a hacer cuentas. Para muchos afiliados, la clave no será solo conocer el porcentaje, sino entender cómo queda la factura final y si todavía pueden seguir sosteniendo la cobertura en las mismas condiciones.