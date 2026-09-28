Lluvias, tormentas y después frío: así se despide septiembre

La provincia de Buenos Aires transita este lunes 28 de septiembre una jornada marcada por la inestabilidad, con abundante nubosidad, lluvias y tormentas en diferentes sectores, mientras que las condiciones adversas continuarán durante parte del martes antes de dar paso a una mejora y a un marcado descenso de las temperaturas hacia mediados de semana.

De acuerdo con los últimos pronósticos y las advertencias vigentes del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), durante este lunes el tiempo seguirá complicado principalmente sobre sectores del centro, este y la costa bonaerense, donde rige una alerta amarilla por tormentas. Los fenómenos pueden presentarse con lluvias intensas en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ráfagas fuertes y ocasional caída de granizo, con acumulados previstos de entre 20 y 50 milímetros, aunque esos valores podrían superarse de manera puntual.

La situación tendrá especial incidencia sobre una extensa franja que comprende sectores del centro y sudeste provincial y buena parte de la Costa Atlántica. Las condiciones permanecerán muy húmedas e inestables y no se descarta que las precipitaciones aparezcan de manera intermitente durante buena parte de la jornada.

El martes 29 continuará el mal tiempo, aunque con diferencias importantes según la región. El SMN mantiene advertencias por lluvias persistentes e intensas en sectores bonaerenses, especialmente hacia el este y sudeste, donde podrían registrarse acumulados del orden de 30 a 50 milímetros, eventualmente superiores de manera localizada. En la franja costera la inestabilidad podría prolongarse durante varias horas.

Además, detrás del sistema de mal tiempo comenzará a ingresar aire considerablemente más frío desde el sur, acompañado por viento y un descenso térmico que comenzará a sentirse durante el martes y se hará mucho más evidente entre miércoles y jueves. En sectores del interior bonaerense las mínimas podrían descender nuevamente a valores de un solo dígito, contrastando con el ambiente templado y húmedo de las jornadas anteriores.

El miércoles 30, último día de septiembre, llegará una mejora generalizada. Las precipitaciones tenderán a retirarse y habrá una disminución de la nubosidad en gran parte del territorio provincial. La jornada será más fresca, especialmente durante las primeras horas, mientras que por la tarde las temperaturas se mantendrán moderadas.

El comienzo de octubre, el jueves 1°, se presentaría con condiciones mucho más estables. Se esperan períodos de sol, ambiente fresco durante la mañana y temperaturas agradables durante la tarde. En algunas zonas del interior las mínimas podrían ubicarse cerca de los 5 grados o incluso algo por debajo, mientras las máximas se mantendrían mayormente entre los 17 y 21 grados.

Para viernes 2 y el comienzo del próximo fin de semana, los actuales modelos mantienen un escenario predominantemente estable, aunque con aumento temporario de nubosidad en algunos sectores. No se esperan por el momento temperaturas elevadas: las tardes continuarían templadas y las mañanas seguirán siendo frescas.

De esta manera, septiembre se despedirá en la Provincia con lluvias, tormentas y mucha humedad, mientras que octubre comenzará mostrando otra cara de la primavera: tiempo más estable, mañanas bastante frías y tardes agradables, en una semana caracterizada por un importante cambio de condiciones meteorológicas.