Septiembre se despide pasado por agua y con fuertes ráfagas: cuándo mejora el tiempo

La Provincia de Buenos Aires transita un período de marcada inestabilidad que continuará durante el comienzo de la última semana de septiembre, con lluvias, tormentas, abundante nubosidad y un posterior aumento del viento, antes de una mejora que comenzaría a consolidarse hacia mediados de semana.

Las condiciones están asociadas al desarrollo de un proceso de ciclogénesis, es decir, la formación y profundización de un sistema de baja presión que comenzó a organizarse durante este domingo 27 y alcanzará su mayor desarrollo entre el lunes 28 y el martes 29 de septiembre.

Durante este domingo, distintas regiones bonaerenses quedaron alcanzadas por tormentas de variada intensidad. El norte provincial fue uno de los sectores más comprometidos, donde incluso se establecieron alertas de nivel naranja por fenómenos que podían estar acompañados por lluvias intensas en cortos períodos, granizo, fuerte actividad eléctrica y ráfagas muy importantes.

Para el lunes 28, la inestabilidad continuará siendo protagonista. Se espera abundante nubosidad y precipitaciones de variada intensidad sobre diferentes sectores de la Provincia. El sistema frontal continuará avanzando y las condiciones podrían desmejorar especialmente sobre áreas del centro y sur bonaerense, mientras que posteriormente la inestabilidad se extenderá hacia otros sectores.

Sin embargo, el martes 29 aparece como una jornada clave. Para entonces, el sistema de baja presión alcanzaría su etapa de mayor desarrollo y provocaría lluvias, chaparrones y tormentas, principalmente durante la primera parte del día, acompañados posteriormente por un marcado aumento del viento.

Uno de los fenómenos a seguir con mayor atención será precisamente el viento. Las proyecciones meteorológicas anticipan ráfagas que podrían superar los 60 km/h en amplias zonas del este bonaerense, mientras que sobre sectores de la Costa Atlántica podrían alcanzar aproximadamente 70 a 75 km/h. También podría producirse un incremento del oleaje y una crecida del nivel del mar sobre sectores costeros del este y sudeste provincial.

El cambio en la dirección del viento favorecerá además el ingreso de aire más frío y seco, por lo que durante el transcurso del martes comenzará a producirse un descenso de las temperaturas. A medida que el sistema se desplace hacia el océano, las precipitaciones irán perdiendo intensidad y comenzará una progresiva estabilización de las condiciones.

El miércoles 30, último día de septiembre, presentaría un panorama considerablemente más tranquilo. Si bien todavía podría persistir abundante nubosidad en algunos sectores durante las primeras horas, la tendencia general será hacia una mejora del tiempo, disminución del viento y ausencia de precipitaciones significativas.

La contracara de esa mejoría será el descenso térmico. Detrás de la ciclogénesis ingresará una masa de aire más fresco que dejará mañanas frías para la época del año, especialmente en localidades del interior provincial, donde las temperaturas mínimas podrían ubicarse en valores cercanos o incluso inferiores a los 10 grados en algunos sectores.

Para el jueves 1° de octubre se espera que predominen las condiciones estables, con ambiente fresco durante las primeras horas y temperaturas agradables por la tarde. La tendencia se mantendría durante la segunda mitad de la semana, cuando el tiempo comenzaría a adquirir características más típicamente primaverales.

Hacia el viernes 2 podría observarse además una recuperación más marcada de las temperaturas. Los pronósticos actuales muestran máximas en ascenso en buena parte del territorio bonaerense, luego de varios días dominados por las lluvias, la humedad y el viento.

De esta manera, la Provincia tendrá por delante otras 48 horas de tiempo cambiante, con el lunes y especialmente el martes como las jornadas que requerirán mayor atención. Posteriormente, el alejamiento del sistema de baja presión permitirá una mejora progresiva, aunque acompañada inicialmente por un descenso de las temperaturas.

Como ocurre habitualmente ante este tipo de situaciones meteorológicas, el panorama puede experimentar modificaciones de acuerdo con la trayectoria definitiva del sistema, por lo que será importante seguir las actualizaciones de los pronósticos y eventuales alertas emitidas por el Servicio Meteorológico Nacional.