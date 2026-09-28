Grave agresión en general belgrano: un detenido y cadena de oración por el joven herido

Profunda preocupación existe por estas horas en General Belgrano por el estado de salud de Rodrigo Gómez, el joven que sufrió una violenta agresión durante la madrugada del domingo en inmediaciones del boliche Mi Tía Sofía y que, debido a la gravedad de las lesiones recibidas, debió ser trasladado a un centro de mayor complejidad de la ciudad de Cañuelas.

El episodio, que rápidamente generó conmoción en la comunidad belgranense, ocurrió a la salida del establecimiento bailable. Parte de la secuencia quedó registrada en imágenes que comenzaron a circular durante las horas posteriores y en las que puede observarse un tumulto de personas y el momento en que el joven recibe un fuerte golpe y cae al suelo.

Tras lo ocurrido, Rodrigo fue asistido inicialmente en el Hospital Municipal de General Belgrano y, ante la complejidad de su cuadro, posteriormente fue derivado al Hospital Cuenca Alta Néstor Kirchner de Cañuelas, donde permanece internado en la unidad de terapia intensiva, sedado y bajo permanente atención médica.

De acuerdo con la información conocida este lunes y proporcionada por su entorno familiar, el joven habría sufrido una fractura detrás del oído y un hematoma como consecuencia del fuerte traumatismo recibido en la cabeza. Las próximas horas resultarán particularmente importantes para observar su evolución y determinar la respuesta al tratamiento indicado por los profesionales que lo asisten.

La delicada situación generó una inmediata reacción entre familiares, amigos, conocidos y vecinos de General Belgrano. A través de las redes sociales comenzó a multiplicarse un pedido de cadena de oración por la recuperación de Rodrigo, junto con numerosos mensajes de acompañamiento y deseos de fortaleza para su familia en estas difíciles horas.

Paralelamente, la investigación judicial registró novedades. Una persona fue detenida y quedó a disposición de la Justicia, señalada inicialmente como presunta autora de la agresión sufrida por el joven.

Según la información disponible hasta el momento, la causa habría sido caratulada provisoriamente como “Lesiones Graves” y se encuentra bajo intervención de la Unidad Funcional de Instrucción N.º 10 descentralizada de Chascomús, perteneciente al Departamento Judicial Dolores.

La investigación deberá ahora establecer con precisión cómo comenzó el episodio, determinar las responsabilidades individuales y establecer si existieron otras personas que tuvieron participación en los hechos. En ese marco, podrían disponerse nuevas medidas a medida que se incorporen testimonios, registros audiovisuales y otros elementos de interés para la causa.

El caso provocó un fuerte impacto en General Belgrano, donde la atención permanece concentrada fundamentalmente en la evolución de Rodrigo. Familiares y allegados autorizaron la difusión de información sobre su estado de salud y mantienen la esperanza puesta en una evolución favorable.