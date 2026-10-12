ARBA: el martes vence el Inmobiliario y hay un descuento del 10% para quienes cumplen los requisitos

El martes 13 de octubre de 2026 vence la cuota 5 del Impuesto Inmobiliario Urbano Edificado de ARBA en la Provincia de Buenos Aires. Es el último vencimiento ordinario del año para esta modalidad, y quienes estén al día pueden acceder a una bonificación del 10% por buen cumplimiento y pago en término. Como la fecha llega inmediatamente después del feriado del lunes 12, conviene revisar la boleta y el medio de pago con anticipación.

El plazo está establecido en el calendario oficial de la Agencia de Recaudación bonaerense. Pero hay una precisión fundamental: no corresponde a todas las partidas del Impuesto Inmobiliario. Los terrenos baldíos y las propiedades rurales tienen esquemas diferentes.

Ver también: ARBA Inmobiliario octubre 2026: fechas y cómo pagar la cuota.

Qué cuota de ARBA vence el 13 de octubre y a quién alcanza

El vencimiento corresponde a la quinta cuota del Inmobiliario Urbano Edificado, es decir, al impuesto sobre inmuebles urbanos con construcciones. Si tenés una casa o departamento sujeto a este tributo, conviene confirmar que tu partida registre la obligación antes del martes.

Inmobiliario Urbano Edificado: cuota 5, martes 13 de octubre.

cuota 5, martes 13 de octubre. Inmobiliario Urbano Baldío: su calendario contempla cuatro cuotas en 2026; no tiene una cuota 5 el 13 de octubre.

su calendario contempla cuatro cuotas en 2026; no tiene una cuota 5 el 13 de octubre. Inmobiliario Rural y Complementario: el siguiente vencimiento previsto es el jueves 5 de noviembre, correspondiente a la cuota 4.

el siguiente vencimiento previsto es el jueves 5 de noviembre, correspondiente a la cuota 4. Automotor: la cuota 8 tuvo vencimiento el viernes 9 de octubre, una obligación independiente del Inmobiliario.

Estas fechas figuran en el calendario oficial de vencimientos de ARBA. La diferencia importa especialmente para quienes poseen más de una propiedad o reciben múltiples boletas y podrían confundir el impuesto o el período.

Cómo obtener el descuento del 10% al pagar la cuota

Durante 2026, ARBA prevé una bonificación del 10% por pago en cuotas para contribuyentes que cumplan las condiciones. No se trata de un reintegro universal que se cobre después, ni de un descuento que se activa automáticamente por elegir una billetera digital.

Para conservar el beneficio, la partida debe tener canceladas las obligaciones anteriores exigibles y la cuota debe abonarse hasta la fecha de vencimiento inclusive. El organismo indica que la bonificación aplica a los medios de pago habilitados, siempre que se cumplan los requisitos fiscales.

El descuento del 15% por pago anual anticipado corresponde a otra modalidad, vinculada con el vencimiento anual inicial. No debe sumarse al 10% como si fueran dos promociones acumulables para la cuota de octubre. Si ya pagaste el impuesto anual, verificá el estado de tu partida para no pagar dos veces.

Cómo consultar la boleta y pagar ARBA sin ir a una oficina

Podés realizar la gestión desde el sitio web de ARBA. Para ubicar la obligación, ingresá en la sección de pago de impuestos e identificá correctamente la partida inmobiliaria. Antes de confirmar, revisá el período fiscal, número de cuota, fecha de vencimiento, importe y existencia de bonificaciones.

Pago digital: el sitio oficial permite abonar mediante las opciones habilitadas, incluido el uso de tarjeta o código de pago electrónico.

el sitio oficial permite abonar mediante las opciones habilitadas, incluido el uso de tarjeta o código de pago electrónico. Boleta: podés descargarla si preferís utilizar un canal presencial autorizado.

podés descargarla si preferís utilizar un canal presencial autorizado. Cuenta DNI: ARBA contempla la posibilidad de pagar mediante código QR emitido por el organismo, sujeto a su vigencia y condiciones.

ARBA contempla la posibilidad de pagar mediante código QR emitido por el organismo, sujeto a su vigencia y condiciones. Débito automático: comprobá que la adhesión siga activa y que no haya un rechazo o una cuota pendiente.

En las operaciones digitales, utilizá siempre el dominio oficial. Evitá ingresar a enlaces recibidos de números desconocidos, especialmente cuando prometen descuentos mayores a los publicados. El detalle oficial de bonificaciones permite contrastar las condiciones.

Qué pasa si se paga después del vencimiento

Un pago posterior al 13 de octubre puede implicar la pérdida de la bonificación por buen cumplimiento y la generación de intereses, según el caso. Si la fecha ya pasó, conviene emitir una boleta actualizada en el portal en lugar de reutilizar una liquidación vieja sin verificar su vigencia.

Cuando aparecen diferencias entre el importe que figura en pantalla y el que esperabas pagar, lo más prudente es comprobar los pagos anteriores y la imputación de la obligación. Un comprobante de una transferencia o un pago reciente puede tardar en reflejarse en los sistemas, por lo que guardarlo resulta útil para eventuales reclamos.

Ver también: los próximos vencimientos de Ingresos Brutos de ARBA según la terminación del CUIT.

La recomendación para el feriado es sencilla: consultar ahora la partida y dejar resuelto el pago antes del vencimiento, sin esperar a la apertura de una delegación el martes.