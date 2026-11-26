Ante la fuerte caída del consumo y el avance de las importaciones, el sector textil, de indumentaria, cuero y calzado atraviesa uno de sus momentos más críticos en la provincia de Buenos Aires. Para frenar el cierre de talleres y proteger las fuentes laborales, el senador provincial Sergio Berni presentó un proyecto de ley que declara la emergencia económica y productiva del rubro.

La iniciativa propone un alivio fiscal inmediato mediante la eliminación del Impuesto sobre los Ingresos Brutos por un plazo inicial de 12 meses, con posibilidad de prórroga por un año más.

Los números de la crisis textil en la Provincia

Según estadísticas de la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires (UIPBA) incluidas en los fundamentos del proyecto, entre agosto de 2023 y agosto de 2026 el sector perdió 14.165 empleos registrados y cerraron 481 empresas empleadoras.

A pesar de haber perdido uno de cada cuatro puestos formales en tres años, el rubro sigue siendo el tercer empleador industrial bonaerense, sosteniendo actualmente a 40.068 trabajadores distribuidos en 2.229 fábricas y talleres.

Alícuota 0% en Ingresos Brutos y devolución rápida de saldos en ARBA

El eje central de la propuesta establece una alícuota del 0% en Ingresos Brutos para todas las actividades industriales textiles, de confección, cuero y calzado durante el período de emergencia, sumado a cambios en los regímenes de retenciones y recaudaciones bancarias.

Además, el texto fija plazos estrictos para que ARBA devuelva los saldos a favor acumulados por los contribuyentes:

Validación: el organismo tendrá 5 días hábiles administrativos para revisar los créditos o realizar observaciones.

el organismo tendrá para revisar los créditos o realizar observaciones. Reintegro: una vez cumplidos los requisitos, dispondrá de 3 días hábiles administrativos para concretar la devolución del dinero.

Registro digital gratuito y exención del Impuesto de Sellos

Para promover el blanqueo de talleres y fortalecer la cadena de valor local, el proyecto crea un registro provincial gratuito y digital destinado a facilitar la formalización de las unidades productivas.

Asimismo, incorpora certificados de crédito fiscal para incentivar la compra de insumos y producción elaborada en talleres bonaerenses, junto con el acceso simplificado a exenciones en el Impuesto de Sellos.

Quién aplicará los beneficios y qué pasa con los municipios

El territorio bonaerense concentra el 44% del empleo registrado textil de todo el país y el 52% en el rubro del calzado, motivo por el cual el legislador advirtió que la crisis impacta de lleno en el entramado productivo local.

La implementación del régimen quedará a cargo del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica en coordinación con ARBA, y las empresas podrán solicitar los beneficios provinciales sin depender de que cada municipio adhiera formalmente a la norma.