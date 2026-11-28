El último sábado de noviembre tendrá un importante cambio en las condiciones meteorológicas en una extensa franja de la provincia de Buenos Aires. Después de varias jornadas con temperaturas elevadas, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó la posibilidad de tormentas de distinta intensidad durante la tarde y la noche.

El mapa de alertas difundido por el organismo a las 10:56 de este sábado 28 de noviembre muestra una amplia superficie del territorio bonaerense bajo advertencia amarilla. El aviso se extiende desde el oeste provincial hasta sectores de la Costa Atlántica y alcanza también a localidades del centro y del sur.

La situación merece especial atención entre quienes tengan previsto viajar por las rutas bonaerenses, realizar actividades al aire libre o pasar el fin de semana en los destinos turísticos de la Provincia. No todas las localidades estarán expuestas durante la misma cantidad de horas.

Alerta amarilla por tormentas: qué zonas de Buenos Aires están afectadas

Según los avisos meteorológicos del SMN para este sábado, el área alcanzada comprende sectores de más de 30 partidos bonaerenses. La advertencia contempla tanto localidades del interior como zonas serranas y costeras.

Entre los distritos incluidos en los avisos para la tarde se encuentran:

Centro bonaerense: Azul, Olavarría, Tandil, Benito Juárez, Rauch, Tapalqué, Laprida y General La Madrid.

Azul, Olavarría, Tandil, Benito Juárez, Rauch, Tapalqué, Laprida y General La Madrid. Oeste: Adolfo Alsina, Daireaux, Guaminí, Pellegrini, Salliqueló, Trenque Lauquen y Tres Lomas.

Adolfo Alsina, Daireaux, Guaminí, Pellegrini, Salliqueló, Trenque Lauquen y Tres Lomas. Sudeste y Costa Atlántica: Ayacucho, Balcarce, General Guido, General Juan Madariaga, General Pueyrredón, Maipú, Mar Chiquita, General Alvarado, Pinamar y Villa Gesell.

Ayacucho, Balcarce, General Guido, General Juan Madariaga, General Pueyrredón, Maipú, Mar Chiquita, General Alvarado, Pinamar y Villa Gesell. Sur y sudoeste: sectores de Bahía Blanca, Coronel Rosales, Coronel Dorrego, Coronel Pringles, Coronel Suárez, Patagones, Puán, Saavedra, Tornquist, Villarino, Monte Hermoso, Adolfo Gonzales Chaves, Lobería, Necochea, San Cayetano y Tres Arroyos.

La inclusión de un partido en el listado no implica necesariamente que todo su territorio esté bajo alerta: el organismo distingue, en algunos casos, áreas costeras, serranas y zonas bajas. Para consultar el alcance exacto en cada localidad se puede acceder al Sistema de Alerta Temprana del SMN.

A qué hora podrían comenzar las tormentas y cuánto llovería

Los avisos contemplan el comienzo del período de riesgo a partir de las 15 de este sábado. En numerosos sectores del centro, oeste y sudeste bonaerense, la advertencia se extiende hasta las 20:59. En áreas del sur y sudoeste, el período previsto continúa hasta las 2:59 del domingo 29.

De acuerdo con el parte meteorológico oficial, podrían registrarse tormentas aisladas, algunas localmente fuertes, acompañadas por precipitaciones concentradas en poco tiempo, caída de granizo y ráfagas intensas.

Los acumulados estimados se ubican entre 15 y 30 milímetros, aunque determinados puntos podrían superar esos valores. Esto no significa que vaya a llover de manera permanente en toda la superficie señalada en amarillo ni que el granizo necesariamente se produzca en cada ciudad.

Qué se espera para el domingo en la Provincia

El panorama no terminaría de estabilizarse en todo el territorio durante la madrugada. Para la segunda mitad del domingo 29, el sistema de alertas mantiene el riesgo de tormentas en sectores del sudoeste bonaerense, con avisos que también alcanzan las primeras horas del lunes.

En cambio, la distribución de las precipitaciones será diferente en el norte y el este de la Provincia. El cambio de tiempo no llegará simultáneamente a todos los distritos, como anticipaba el pronóstico sobre la llegada del frente frío a Buenos Aires.

Qué hacer ante una alerta amarilla

El nivel amarillo advierte sobre fenómenos meteorológicos que pueden ocasionar inconvenientes y alterar las actividades habituales. Antes de que comience la tormenta, es conveniente adoptar algunas medidas preventivas:

Postergar las actividades al aire libre durante el período de mayor riesgo.

Guardar o asegurar los objetos que puedan desplazarse con el viento.

Mantener despejados los desagües y evitar circular por calles anegadas.

Buscar refugio en una construcción cerrada si comienza la actividad eléctrica y alejarse de árboles aislados y postes.

Si estás en la ruta, reducir la velocidad ante una disminución de la visibilidad y detenerte en un lugar seguro fuera de la calzada si las condiciones impiden continuar.

Las alertas pueden modificarse durante el transcurso de la jornada. Por eso, especialmente antes de salir de viaje, es importante consultar las actualizaciones del organismo y los avisos de Defensa Civil de cada municipio.