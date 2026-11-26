La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) puso en marcha un régimen especial de regularización con bonificaciones de hasta el 35% antes de que termine 2026.

La medida, oficializada mediante la Resolución Normativa 23/2026, es fundamental para el bolsillo: para acceder a los descuentos y beneficios por buen cumplimiento durante 2027, será requisito obligatorio no registrar deudas con el fisco provincial.

Qué impuestos y deudas entran en el plan de ARBA

El régimen excepcional alcanza a obligaciones vencidas o devengadas hasta el 31 de diciembre de 2025, incluyendo aquellas que ya se encuentren en instancia prejudicial, judicial o en proceso de fiscalización. También permite incorporar deudas generadas durante 2026, con la única excepción del Impuesto de Sellos.

Los tributos que pueden regularizarse bajo esta modalidad son:

Impuesto Inmobiliario (Básico y Complementario).

(Básico y Complementario). Impuesto a los Automotores (Patentes).

(Patentes). Impuesto sobre los Ingresos Brutos .

. Impuesto de Sellos (solo deudas hasta 2025).

(solo deudas hasta 2025). Embarcaciones Deportivas.

Fechas y porcentajes de descuento: cómo funciona el esquema escalonado

El programa establece tres etapas sucesivas hasta fin de año, donde el porcentaje de quita disminuye a medida que avanza el calendario. Cabe aclarar que las bonificaciones nunca pueden superar el monto del capital original adeudado.

El cronograma oficial de descuentos queda dividido de la siguiente manera:

Del 14 al 27 de noviembre: 35% de descuento por pago al contado, 15% en 3 cuotas y 10% en 6 cuotas.

por pago al contado, en 3 cuotas y en 6 cuotas. Del 28 de noviembre al 11 de diciembre: 30% de descuento por pago al contado, 10% en 3 cuotas y 5% en 6 cuotas.

por pago al contado, en 3 cuotas y en 6 cuotas. Del 12 al 31 de diciembre: se mantiene únicamente el 30% de descuento para quienes cancelen la deuda al contado.

Qué pasa si necesitás financiar en más cuotas

Según explicó el director ejecutivo de ARBA, Cristian Girard, este régimen especial concentra las mayores quitas en quienes regularicen su situación en las primeras semanas y en plazos cortos.

Para aquellos contribuyentes que necesiten un esquema de financiación más extenso, el organismo mantiene disponibles sus planes habituales de pago, que ofrecen una mayor cantidad de cuotas mensuales pero sin las bonificaciones extraordinarias de esta ventana de fin de año.

Paso a paso: cómo adherirse al plan de pagos de manera digital

La gestión para acceder a los descuentos es completamente online y no requiere acudir de forma presencial a los centros de atención del organismo recaudador.

Para formalizar el trámite, los contribuyentes deben ingresar al portal oficial con su CUIT y Clave CIT, seleccionar el impuesto correspondiente, verificar los períodos adeudados y elegir la modalidad de pago al contado o en cuotas antes del vencimiento de cada etapa.