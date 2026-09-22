Ingresos brutos arba octubre 2026: fechas de vencimiento según el cuit

Los contribuyentes locales de Ingresos Brutos ARBA en octubre de 2026 tendrán un nuevo vencimiento escalonado según la terminación del CUIT. El anticipo 9 comenzará a vencer el lunes 19 de octubre y el calendario se extenderá hasta el viernes 23.

La diferencia de fechas es importante porque no todos los contribuyentes tienen el mismo último día para cumplir. Quienes terminan en 0 o 1 vencen primero, mientras que los CUIT finalizados en 8 o 9 cuentan con cuatro días adicionales.

Cuándo vence Ingresos Brutos ARBA en octubre de 2026

Según el calendario oficial para contribuyentes locales, el anticipo 9 tiene las siguientes fechas:

Terminación del CUIT Vencimiento 0 y 1 19 de octubre de 2026 2 y 3 20 de octubre de 2026 4 y 5 21 de octubre de 2026 6 y 7 22 de octubre de 2026 8 y 9 23 de octubre de 2026

Ver también: ARBA: cómo funcionan los vencimientos de Ingresos Brutos según el CUIT

Las fechas corresponden a contribuyentes locales de Ingresos Brutos. Quienes tributan por Convenio Multilateral tienen otro calendario y no deben utilizar esta tabla como referencia.

Qué es el anticipo 9

Ingresos Brutos se liquida mediante anticipos mensuales. El número del anticipo no coincide necesariamente con el mes calendario en el que se paga: en octubre vence el anticipo 9 del ejercicio 2026.

Por eso, al ingresar al sistema conviene revisar que el período seleccionado sea el correcto antes de presentar la declaración o generar el pago.

Qué pasa si el CUIT termina en dos números distintos

Para establecer la fecha se mira el último dígito del CUIT. ARBA agrupa las terminaciones de a dos: 0-1, 2-3, 4-5, 6-7 y 8-9.

Por ejemplo, un CUIT terminado en 5 vence el 21 de octubre, mientras que uno finalizado en 9 vence el 23.

Qué fechas quedan después de octubre

El calendario oficial ya permite anticipar los dos vencimientos siguientes:

Terminación CUIT Anticipo 10 Anticipo 11 0-1 24 de noviembre 21 de diciembre 2-3 25 de noviembre 22 de diciembre 4-5 26 de noviembre 23 de diciembre 6-7 27 de noviembre 28 de diciembre 8-9 30 de noviembre 29 de diciembre

Contribuyentes locales y Convenio Multilateral no vencen igual

Es uno de los errores más frecuentes al buscar fechas en Internet. ARBA publica una tabla para contribuyentes locales y otra para quienes están alcanzados por Convenio Multilateral.

En el segundo caso, el calendario de octubre corresponde a obligaciones distintas y se determina con el cronograma específico del régimen. Antes de pagar o presentar, conviene confirmar cuál es la situación tributaria del contribuyente.

Otros vencimientos de ARBA durante octubre

Octubre también concentra fechas importantes para propietarios de vehículos e inmuebles en la Provincia. La cuota 8 del Impuesto Automotor vence el 9 de octubre y la cuota 5 del Inmobiliario Urbano Edificado, el 13 de octubre.

Ver también: Patente ARBA: cuándo vence la cuota 8 en octubre

Ver también: Calendario del Impuesto Inmobiliario 2026

¿Qué pasa si se paga después del vencimiento?

Una presentación o pago realizado fuera de término puede generar intereses y obligar a recalcular la obligación. Por eso conviene verificar el período y la fecha antes de confirmar la operación, especialmente cuando existen varios CUIT o actividades administradas desde una misma cuenta.

Si ya pasó la fecha, lo más seguro es ingresar nuevamente al sistema y generar la obligación con los accesorios que correspondan, en lugar de reutilizar un importe anterior.

Por qué conviene agendar la fecha según el CUIT

Cuando el vencimiento se extiende durante cinco días, es fácil tomar la última fecha del calendario como si fuera general. No lo es. Quienes terminan en 0 o 1 tienen como límite el 19 de octubre.

Guardar la fecha específica según el CUIT ayuda a evitar presentaciones fuera de término, intereses y trámites posteriores para regularizar el período.