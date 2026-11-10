ANSES: quiénes empiezan a cobrar jubilaciones en noviembre y qué fecha deben revisar

Los primeros pagos de noviembre de ANSES llegan después de varios días con atención bancaria alterada. Para los jubilados y pensionados, la pregunta más importante no es solo cuánto van a cobrar con el aumento, sino cuándo estará disponible el dinero y qué ocurre si la fecha que figura en un calendario anterior no coincide con la consulta actual.

La diferencia es relevante porque el cronograma previsional aprobado originalmente para 2026 se conoció antes de las disposiciones especiales de noviembre. En los últimos días, además, se difundieron calendarios reordenados por los feriados. Por eso, revisar la liquidación individual es especialmente importante.

Cuándo empiezan los pagos de jubilaciones en noviembre

Los cronogramas actualizados difundidos para noviembre ubican el miércoles 11 como fecha de inicio para los jubilados y pensionados que no superan el haber mínimo, comenzando por los documentos terminados en 0. Para DNI terminados en 1, la fecha informada es el jueves 12, mientras que para las terminaciones 2, 3 y 4 se difundió el viernes 13.

Sin embargo, la Resolución 349/2025, anexo de noviembre 2026, contiene fechas originales diferentes para algunos grupos. Ante esa discrepancia, no conviene tomar una tabla antigua como confirmación de acreditación. La consulta personal de fecha y lugar de cobro en Mi ANSES es la referencia práctica para cada titular.

Cuánto cobra un jubilado con la mínima

En noviembre rige una actualización del 1,93% por movilidad. El haber mínimo previsional se ubica en $444.158,46. Para quienes perciben el bono extraordinario completo de $70.000, el ingreso total alcanza los $514.158,46.

El bono no debe sumarse automáticamente a todas las jubilaciones. Su aplicación depende del nivel del haber y de las reglas del refuerzo, por lo que el monto depositado puede diferir entre titulares. También pueden existir descuentos, adicionales o conceptos particulares que se reflejan en el recibo.

Qué pasa con las pensiones no contributivas

Las Pensiones No Contributivas tienen un esquema propio, distinto del de las jubilaciones del sistema contributivo. Los cronogramas recientes difundidos tras los feriados ubican el inicio de sus pagos el miércoles 11 para algunas terminaciones de documento.

Como sucede con las jubilaciones, es fundamental comprobar el dato de cada prestación en la plataforma oficial. Una fecha correspondiente a jubilaciones mínimas no debe trasladarse sin más a las PNC, a la PUAM o a las pensiones superiores al haber mínimo.

Cómo consultar la fecha y el monto sin ir a una oficina

La guía oficial de ANSES explica que la fecha y el lugar de cobro pueden revisarse con CUIL y Clave de la Seguridad Social en Mi ANSES > Cobros > Consultar fecha y lugar de cobro. También está disponible la consulta del calendario por prestación y terminación del DNI.

Si el dinero no aparece en el horario esperado, lo prudente es verificar primero la fecha efectiva asignada, consultar los movimientos de la cuenta y contactar al banco o al organismo por sus canales oficiales. No compartas tu clave ni códigos de verificación con personas que ofrezcan adelantar el pago.

Por qué noviembre requiere una revisión extra

El feriado bancario y los días especiales de noviembre hicieron que algunas fechas difundidas inicialmente quedaran desactualizadas. Para evitar viajes innecesarios y confusiones, conviene comprobar el calendario actualizado y el recibo antes de organizar retiros, pagos o compras.

En INFOZONA también podés consultar cómo cambia la Libreta AUH desde noviembre y el nuevo límite de ingresos para asignaciones familiares, con los detalles de cada prestación.