Una semana fuera de lo común: los feriados que cambian la rutina de los bonaerenses

La histórica visita del papa León XIV a la Argentina provoca una modificación extraordinaria en el calendario de noviembre.

Argentina atraviesa una semana muy particular, marcada por la visita del papa León XIV, que llegó al país para desarrollar una agenda de actividades religiosas e institucionales entre el 8 y el 11 de noviembre.

Con motivo de este acontecimiento, el Gobierno nacional estableció un esquema excepcional de feriados que modifica el funcionamiento de organismos públicos, establecimientos educativos, entidades bancarias y diferentes actividades laborales.

La medida contempla tres fechas consecutivas, del lunes 9 al miércoles 11 de noviembre, aunque cada una tiene un alcance territorial diferente.

📅 ¿Qué días son feriados esta semana?

El calendario establecido para esta semana es el siguiente:

HOY lunes 9 de noviembre: feriado nacional en todo el territorio argentino, con motivo de la visita del Papa.

feriado nacional en todo el territorio argentino, con motivo de la visita del Papa. MAÑANA, Martes 10 de noviembre: feriado exclusivamente en la provincia de Córdoba y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

feriado exclusivamente en la provincia de Córdoba y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Miércoles 11 de noviembre: feriado en toda la provincia de Buenos Aires, coincidiendo con la jornada en la que el Pontífice visitará Luján.

De esta manera, los bonaerenses tendrán dos feriados durante la misma semana, aunque separados por una jornada laborable.

¿Qué sucede en la provincia de Buenos Aires?

Para los habitantes de los 135 municipios bonaerenses, el esquema presenta una particularidad importante.

Después del feriado nacional de este lunes, el martes 10 de noviembre se desarrollará una jornada laboral y educativa habitual, salvo disposiciones particulares que pudieran corresponder a determinadas actividades.

Sin embargo, el miércoles 11 volverá a ser feriado en toda la Provincia.

Esta situación obliga a reorganizar trámites, turnos, actividades escolares y compromisos laborales, especialmente para quienes necesitan realizar gestiones presenciales durante la semana.

Luján será protagonista de una jornada histórica

La declaración del feriado provincial del miércoles está directamente relacionada con la visita de León XIV a la ciudad de Luján, uno de los principales centros de peregrinación religiosa de la Argentina.

La llegada del Sumo Pontífice a la Basílica de Nuestra Señora de Luján representa uno de los acontecimientos centrales de su recorrido por el país.

Para esa jornada se espera una importante movilización de fieles provenientes de diferentes localidades bonaerenses y de otras provincias.

El feriado busca facilitar la organización de los operativos de seguridad, los desplazamientos y las actividades previstas alrededor de la visita papal.

¿Qué pasa con los bancos, los comercios y los servicios?

Durante los feriados, las dependencias públicas y las actividades alcanzadas por el descanso obligatorio modifican su funcionamiento habitual.

En cuanto a los bancos, las operaciones digitales, los cajeros automáticos y las billeteras virtuales continúan disponibles, aunque la atención presencial se encuentra suspendida hasta el jueves próximo en la Provincia de Buenos Aires.

Los comercios y las actividades privadas pueden funcionar, pero deben contemplar las condiciones laborales correspondientes a los feriados.

Por ese motivo, se recomienda verificar previamente los horarios de atención de cada establecimiento, especialmente durante el miércoles 11 en territorio bonaerense.

Noviembre todavía tendrá otro fin de semana largo

Más allá de los feriados extraordinarios por la visita del Papa, noviembre tendrá otra fecha importante.

Se trata del Día de la Soberanía Nacional, cuya conmemoración de este año se trasladará al lunes 23 de noviembre.

De esta manera, se conformará un fin de semana largo de tres días, desde el sábado 21 hasta el lunes 23, con una nueva oportunidad para realizar viajes y actividades recreativas.

Una semana fuera de lo habitual

La visita de León XIV genera un escenario excepcional para el calendario argentino, con feriados distribuidos de manera diferente según cada jurisdicción.

En la provincia de Buenos Aires, la actividad habitual se concentrará especialmente en el martes 10, jueves 12 y viernes 13 de noviembre, mientras que el lunes y el miércoles estarán alcanzados por los feriados establecidos.

Por eso, quienes tengan previsto realizar trámites, asistir a organismos públicos o efectuar gestiones bancarias deberán tener en cuenta este calendario especial para organizar sus actividades.