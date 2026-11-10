ANSES cambió la Libreta AUH en noviembre: quiénes todavía deben presentarla

Desde noviembre empezó a funcionar una modificación importante para las familias que cobran la Asignación Universal por Hijo. La acreditación de escolaridad, controles de salud y vacunación ya no depende necesariamente de presentar todos los años un formulario en papel: ANSES puede verificar los requisitos mediante el intercambio de datos con otros organismos.

El cambio busca simplificar el acceso al complemento que se reserva de la AUH, pero no significa que la Libreta haya desaparecido ni que todas las familias tengan automáticamente el trámite resuelto. La diferencia está en si la información oficial está completa y disponible.

Qué cambió con la Libreta AUH en noviembre

La Resolución 290/2026 de ANSES estableció un procedimiento de acreditación automática de los requisitos educativos mediante el intercambio seguro de información con la Secretaría de Educación. El esquema se articula con los controles sanitarios y de vacunación previstos en la normativa.

La resolución indica que el procedimiento se aplica a los montos reservados de AUH puestos al pago desde el 1° de noviembre de 2026. En términos prácticos, cuando el sistema puede confirmar los datos, la familia no necesita llevar la certificación en papel solo para acreditar esa información.

Quiénes todavía tienen que presentar la Libreta

La presentación sigue siendo una alternativa necesaria cuando ANSES no recibe los datos de escolaridad o salud, cuando la información es insuficiente o cuando existe un reclamo que requiere acreditar el cumplimiento de las condiciones.

Por eso, una familia no debería asumir que tiene el complemento habilitado solo porque empezó noviembre. El paso recomendado es ingresar a Mi ANSES y revisar qué información figura para cada hijo o hija. Si aparece alguna sección pendiente, el organismo puede requerir la presentación del formulario.

Cómo revisar el estado en Mi ANSES

El procedimiento oficial permite ingresar con CUIL y Clave de la Seguridad Social, abrir la sección Hijos > Libreta AUH y comprobar las secciones registradas. Si hace falta completar algún dato, se puede generar la Libreta para que sea certificada en la escuela o centro de salud correspondiente.

La página oficial del trámite detalla que, cuando corresponde presentar documentación, el formulario debe generarse desde Mi ANSES, completarse y luego cargarse en formato de imagen según las indicaciones del organismo. El trámite es gratuito.

Qué ocurre con el 20% retenido

La AUH se abona habitualmente en un 80% mensual y reserva el 20% restante sujeto a la acreditación de las condiciones establecidas. El nuevo mecanismo cambia la manera de comprobar esos requisitos, no elimina por sí mismo la retención ni garantiza una fecha idéntica de cobro para todas las familias.

También hay que distinguir entre la AUH mensual de noviembre y el complemento acumulado de períodos anteriores. Son conceptos diferentes y pueden aparecer en liquidaciones separadas. Si tenés dudas, revisá el detalle de cobro y el estado de la Libreta antes de iniciar un reclamo.

Qué conviene hacer antes de fin de año

La recomendación es verificar ahora los datos de escolaridad, salud y vacunación, sin esperar al último día. Si todo figura acreditado, conservá la constancia de la consulta. Si falta información, seguí el procedimiento oficial para completar la documentación.

Este cambio es especialmente relevante para las familias que antes debían trasladarse a una escuela, centro de salud u oficina para presentar el formulario, pero la automatización depende de la calidad de los registros disponibles.

En INFOZONA también podés consultar el nuevo límite de ingresos para asignaciones familiares y cuándo empiezan los cobros de jubilados en noviembre, con los detalles de cada prestación.