Feriados del 10 y 11 de noviembre: quiénes descansan y cómo se paga si trabajan

La semana de la visita del papa León XIV dejó una situación poco habitual para miles de trabajadores: hay feriados en fechas diferentes según la jurisdicción. Quienes viven en la provincia de Buenos Aires y trabajan en la Ciudad, o hacen el recorrido inverso, se preguntan qué día les corresponde descansar y cómo se liquida la jornada si tienen que presentarse.

El Decreto 1103/2026 estableció un feriado nacional para el lunes 9 de noviembre y otros dos de alcance territorial limitado. Pero además existe una disposición provincial para Luján que distingue entre día no laborable y actividad optativa, categorías que no tienen las mismas consecuencias salariales.

Qué día es feriado para los trabajadores bonaerenses

El martes 10 de noviembre es feriado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Córdoba, pero no en toda la provincia de Buenos Aires. El miércoles 11, en cambio, es feriado exclusivamente en territorio bonaerense.

Por eso, no alcanza con mirar dónde vive cada trabajador. El lugar donde presta servicios y la jurisdicción correspondiente al establecimiento son factores centrales para determinar el alcance de la medida. En situaciones de trabajo remoto, empresas con sedes en distintas jurisdicciones o regímenes especiales, conviene pedir una indicación formal al empleador y revisar el convenio aplicable.

El propio decreto no desarrolla todos los supuestos de trabajadores que cruzan diariamente entre CABA y Provincia, por lo que no es correcto prometer una solución universal para cada caso.

¿Se cobra doble si se trabaja durante el feriado?

La Ley de Contrato de Trabajo, en su artículo 166, dispone que en los feriados nacionales comprendidos por el régimen laboral, quien trabaja percibe la remuneración normal de un día laborable más una cantidad igual. En términos generales, se lo conoce como pago doble por feriado trabajado.

Esta regla debe aplicarse considerando si la fecha es efectivamente feriado en el lugar de trabajo y el régimen laboral correspondiente. No se puede extender automáticamente a una jornada que sea hábil en esa jurisdicción.

Por ejemplo, un empleado de un establecimiento ubicado en territorio bonaerense fuera de Luján no puede asumir que el martes 10 es feriado por el solo hecho de que lo sea en CABA. Para el miércoles 11, la situación es diferente porque el feriado alcanza a toda la provincia.

Qué cambia cuando se trata de un día no laborable

Un día no laborable no equivale necesariamente a un feriado. El artículo 167 de la Ley de Contrato de Trabajo establece que, en los días no laborables, la decisión de trabajar corresponde en general al empleador, con las excepciones legales. Quien presta tareas percibe salario simple, mientras que si el empleador opta por no abrir, el jornal igualmente debe abonarse.

La distinción es particularmente relevante en Luján, donde la Resolución 495/2026 declaró el martes 10 no laborable para la administración pública y el Banco Provincia, y optativo para industria, comercio y restantes actividades. La situación de los trabajadores debe evaluarse según ese régimen y las normas de cada actividad.

Qué ocurre con los empleados que viven en Provincia y trabajan en CABA

El caso más frecuente es el de quienes cruzan la General Paz para ir a trabajar. Como el feriado del martes tiene alcance territorial en CABA y el del miércoles en la provincia, la sede de prestación de tareas es un dato esencial.

Para evitar descuentos o ausencias mal interpretadas, lo prudente es solicitar a recursos humanos o al empleador una confirmación por escrito del esquema de trabajo. También conviene revisar el convenio colectivo si la actividad tiene disposiciones particulares.

La duda es distinta de la que enfrentan las familias por las escuelas: qué pasa con las clases el martes y miércoles en Provincia.

Las tres fechas que hay que distinguir

Lunes 9: feriado nacional en todo el país.

feriado nacional en todo el país. Martes 10: feriado en CABA y Córdoba; régimen especial en Luján.

feriado en CABA y Córdoba; régimen especial en Luján. Miércoles 11: feriado en toda la provincia de Buenos Aires.

El calendario surge del Decreto 1103/2026. La recomendación para trabajadores y empleadores es verificar la jurisdicción, el tipo de día y el convenio antes de calcular adicionales o decidir si corresponde presentarse.