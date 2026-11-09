Bono de ANSES: por qué algunos jubilados cobran menos de $70.000 en noviembre

El bono extraordinario que acompaña a las jubilaciones y pensiones más bajas suele generar una confusión cada mes: no todas las personas reciben el mismo adicional, incluso cuando sus haberes se encuentran relativamente cerca del mínimo. En noviembre, con una nueva actualización previsional, vuelve a ser importante diferenciar el aumento del haber del refuerzo complementario.

La diferencia puede verse en la liquidación personal de ANSES. Para algunos jubilados el bono llega a su valor máximo; para otros se reduce de manera gradual hasta desaparecer cuando el ingreso supera el límite previsto.

Por qué algunos jubilados reciben el bono completo y otros no

El refuerzo de hasta $70.000 está diseñado para complementar los ingresos de quienes perciben los haberes más bajos. Los titulares de la jubilación mínima comprendidos en el beneficio reciben el monto completo. En cambio, quienes tienen un haber superior al mínimo pueden percibir un bono menor, calculado para no superar el tope que establece la medida.

Eso significa que el bono no funciona como un aumento uniforme de $70.000 para todos los jubilados. El monto efectivo depende del haber de cada persona y de las condiciones del refuerzo vigente.

Cómo funciona el bono proporcional: un ejemplo sencillo

Para comprender el mecanismo, supongamos que el haber mínimo aplicable fuera de $444.158,46 y el bono máximo de $70.000. En ese ejemplo, el ingreso de referencia sería de $514.158,46. Las diferencias se calcularían así:

Haber de ejemplo Bono estimado Total $444.158,46 $70.000 $514.158,46 $464.158,46 $50.000 $514.158,46 $494.158,46 $20.000 $514.158,46 $524.158,46 $0 $524.158,46

Los importes de la tabla son ejemplos de cálculo del mecanismo proporcional, no liquidaciones individuales ni una garantía de cobro. El monto exacto debe comprobarse en la normativa vigente y en el recibo personal.

Qué diferencia hay entre el aumento y el bono

El aumento por movilidad modifica el haber mensual según la fórmula basada en la inflación. El bono, en cambio, es un complemento extraordinario que se liquida de acuerdo con las condiciones de cada período. No debe sumarse dos veces ni confundirse con un incremento permanente del haber básico.

Esta distinción importa también para quienes perciben la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y determinadas pensiones no contributivas, ya que sus haberes y los criterios aplicables pueden ser diferentes.

Cómo saber qué monto depositará ANSES en noviembre

La forma más segura de verificar el ingreso individual es consultar el recibo en mi ANSES, ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social. En la liquidación se pueden identificar el haber, el adicional cuando corresponda y los descuentos.

También es importante distinguir la fecha de pago de la fecha en que se anuncia un aumento: el calendario se organiza por tipo de prestación y terminación del DNI, y puede tener particularidades en semanas con feriados.

Qué conviene revisar si el bono no aparece

Si el recibo no incluye el refuerzo esperado, lo primero es verificar el haber que se tomó para el cálculo y si la persona reúne las condiciones previstas para ese mes. Un jubilado que supera el límite de ingreso no necesariamente tiene derecho al adicional completo.

Cuando exista una diferencia que no se pueda explicar con el recibo, corresponde consultar por los canales oficiales de ANSES. El organismo no exige compartir claves bancarias, contraseñas ni códigos recibidos por mensaje para gestionar un reclamo.