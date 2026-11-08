Domingo primaveral en una jornada histórica por la llegada del papa león xiv

La provincia de Buenos Aires amaneció este domingo 8 de noviembre con temperaturas frescas, cielo mayormente despejado y perspectivas de una tarde agradable.

La jornada estará marcada por un acontecimiento histórico: la llegada del papa León XIV a la Argentina, en la primera visita de un pontífice al país después de 39 años.

El segundo domingo de noviembre comenzó con condiciones meteorológicas favorables en buena parte del territorio bonaerense. Después de varios días caracterizados por la inestabilidad, las lluvias y los cambios de temperatura, el tiempo presenta una mejoría que permitirá disfrutar de actividades al aire libre.

Las primeras horas estuvieron acompañadas por un ambiente fresco, con temperaturas cercanas a los 8 grados en sectores del territorio provincial, mientras que el ascenso térmico se hará sentir progresivamente durante la mañana.

Una tarde agradable y sin lluvias

Para este domingo se prevé una temperatura máxima de referencia cercana a los 22 grados, con predominio del sol, algunos sectores con bruma y escasas probabilidades de precipitaciones.

Las condiciones serán especialmente favorables durante la tarde, cuando el ambiente se tornará templado y agradable.

Hacia la noche se espera un nuevo descenso de temperatura, con cielo mayormente despejado.

Como es habitual, podrán registrarse diferencias entre las distintas regiones bonaerenses, especialmente entre el interior, la franja costera y los sectores del sur provincial.

Una jornada histórica: llega el Papa León XIV

Este domingo tendrá además una trascendencia especial para millones de argentinos.

El papa León XIV tiene previsto arribar al país a las 16:30 horas, procedente de Montevideo, para comenzar una visita apostólica que se extenderá hasta el miércoles 11 de noviembre.

La llegada del pontífice representa un acontecimiento histórico, ya que la última visita papal a la Argentina ocurrió en 1987, cuando Juan Pablo II recorrió el país.

La agenda contempla encuentros institucionales, celebraciones religiosas y actividades multitudinarias.

En territorio bonaerense, uno de los momentos más esperados será el miércoles 11 de noviembre, a las 10:00 horas, cuando León XIV presida una misa en la Plaza de la Basílica de Nuestra Señora de Luján, uno de los principales centros de peregrinación religiosa de la Argentina.

¿Cómo estará el tiempo mañana lunes?

El comienzo de la nueva semana también presenta perspectivas favorables.

Para el lunes 9 de noviembre se anticipa una jornada soleada, con temperaturas en ascenso y una máxima de referencia cercana a los 25 grados.

El ambiente será fresco durante las primeras horas, pero se volverá templado a cálido durante la tarde, sin precipitaciones significativas previstas en el pronóstico consultado.

Noviembre comienza a mostrar su mejor cara

Después de un comienzo de mes con episodios de inestabilidad, este domingo ofrece una postal típicamente primaveral en buena parte de la provincia de Buenos Aires.

Sol, temperaturas agradables y una jornada histórica por la visita del Papa conforman el escenario de un domingo especial, tanto para quienes elijan descansar o disfrutar de actividades al aire libre como para quienes sigan los acontecimientos relacionados con la llegada de León XIV.