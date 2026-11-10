ANSES: el nuevo tope de ingresos que puede dejarte sin asignaciones en noviembre

Las asignaciones familiares de ANSES comenzaron noviembre con nuevos valores y límites de ingresos. Aunque la actualización mensual del 1,93% suele llamar la atención por los montos, hay otro dato que puede determinar si una familia cobra o no: cuánto gana cada integrante del grupo familiar.

El cambio quedó formalizado en una resolución publicada recientemente y afecta al sistema de asignaciones familiares. Por eso, trabajadores registrados, monotributistas y otros beneficiarios comprendidos en el régimen deberían revisar su situación antes de interpretar una ausencia de pago como un error bancario.

El nuevo límite individual que puede dejar a una familia sin asignación

La Resolución 303/2026 de ANSES dispuso que, desde noviembre, si una de las personas integrantes del grupo familiar percibe más de $3.271.814, el grupo queda excluido del cobro de las asignaciones familiares alcanzadas por la norma, aunque la suma de los ingresos familiares no supere el tope global.

Este detalle suele generar confusión. No alcanza con mirar únicamente el ingreso combinado de la pareja: el sistema también contempla un límite individual. El encuadre y los ingresos computables deben verificarse según el tipo de prestación y la información declarada ante ANSES.

Cuánto aumentaron las asignaciones en noviembre

La misma resolución estableció un incremento del 1,93% para los montos y los rangos de ingresos del régimen general de asignaciones familiares. Los valores específicos dependen de la prestación, el nivel de ingresos y, en algunos casos, la zona geográfica aplicable.

Por eso, no existe un único monto de asignación por hijo válido para todas las familias. El importe que recibe una persona puede ser distinto del de otra incluso cuando ambas tienen la misma cantidad de hijos, debido al rango de ingresos y a las condiciones de su régimen.

Cómo se calcula el grupo familiar

En el sistema de asignaciones familiares, ANSES considera los ingresos de los integrantes que correspondan según las reglas vigentes. Si una persona supera el límite individual establecido, la exclusión puede operar incluso si el otro integrante tiene ingresos bajos o no percibe remuneración.

También es importante mantener actualizados los datos de vínculos familiares, empleadores e ingresos. Una modificación laboral reciente, un cambio de categoría o una liquidación extraordinaria pueden generar consultas sobre el monto abonado y la elegibilidad.

Qué hacer si no aparece el pago esperado

Antes de iniciar un reclamo, ingresá a ANSES o a Mi ANSES y verificá los datos personales, los vínculos y la liquidación de la prestación. Comprobá además si el calendario de pagos de noviembre corresponde a tu asignación y a la terminación de tu DNI.

Si encontrás información desactualizada, utilizá los canales oficiales para conocer qué documentación corresponde presentar. Evitá compartir claves, códigos de acceso o fotografías de documentos con supuestos gestores que prometan destrabar el cobro.

El límite de SUAF no es el mismo que la AUH

Una aclaración fundamental: las asignaciones familiares del régimen general y la Asignación Universal por Hijo no son exactamente la misma prestación. Tienen requisitos y mecanismos distintos. El tope individual de la Resolución 303/2026 no debe trasladarse automáticamente a todas las personas que cobran AUH.

En noviembre, además, las familias titulares de AUH tienen un cambio específico en la forma de acreditar salud y escolaridad mediante la Libreta. Separar ambos regímenes permite entender mejor por qué una familia cobra una prestación y otra no.

En INFOZONA también podés consultar cuándo empiezan los cobros de jubilados en noviembre y cómo cambia la Libreta AUH desde noviembre, con los detalles de cada prestación.