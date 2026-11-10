Calendario de feriados en la provincia: cuántos fines de semana largos quedan en noviembre y diciembre

Los trabajadores y estudiantes de la Provincia aún cuentan con tres feriados nacionales y un día no laborable para planificar viajes o descansos antes de la llegada de 2027.

A continuación, la guía precisa con el cronograma oficial que afectará la rutina de los bonaerenses en lo que resta de noviembre y diciembre.

Noviembre: próximo descanso de tres días para toda la Provincia

El siguiente fin de semana largo tendrá alcance en todos los municipios bonaerenses hacia fines de este mes.

El descanso abarcará desde el sábado 21 hasta el lunes 23 de noviembre, fecha en la que se conmuta el feriado nacional por el Día de la Soberanía Nacional.

Como la conmemoración original del Combate de la Vuelta de Obligado cae viernes 20, la normativa traslada la jornada no laborable al lunes 23 de noviembre, garantizando tres días de pausa consecutivos para el sector público y privado.

Diciembre: posibilidad de un fin de semana extralargo de cuatro días

El último mes del año ofrecerá una oportunidad ideal para quienes proyecten escapadas turísticas hacia la Costa Atlántica o las sierras bonaerenses.

El lunes 7 de diciembre fue fijado como día no laborable con fines turísticos, precediendo al martes 8 de diciembre, que es feriado nacional inamovible por el Día de la Inmaculada Concepción de María.

Combinando ambas jornadas con el sábado 5 y el domingo 6, se conforma un período de descanso de hasta cuatro días consecutivos.

Feriado de Navidad: tres días seguidos para cerrar el año

El cierre del calendario oficial de descansos coincidirá con las festividades navideñas en toda la Provincia.

El feriado nacional por Navidad caerá el viernes 25 de diciembre de 2026.

Al tratarse de una fecha inamovible, se sumará directamente al sábado 26 y domingo 27, otorgando un fin de semana largo de tres días previo a las celebraciones de Año Nuevo.

Cómo rige la liquidación: diferencia entre feriado y día no laborable

Para evitar confusiones en los lugares de trabajo de la Provincia, es fundamental entender el marco legal de cada fecha señalada.

En los feriados nacionales (23 de noviembre, 8 de diciembre y 25 de diciembre) aplica la ley de descanso dominical: si el empleado presta servicios, el empleador debe abonar el doble de la jornada habitual.

En cambio, en los días no laborables (como el lunes 7 de diciembre), la decisión de trabajar en el sector privado queda a criterio de la patronal, y en caso de asistir, se liquida como un día de trabajo simple.