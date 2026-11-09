Qué pasa con las clases este martes y miércoles en la Provincia de Buenos Aires

La visita del papa León XIV a la Argentina modificó el calendario de esta semana y generó una duda concreta entre las familias: si este martes 10 de noviembre habrá clases en las escuelas de la provincia de Buenos Aires. La respuesta no es la misma para quienes viven en territorio bonaerense y para quienes estudian del otro lado de la General Paz.

El feriado nacional de este lunes 9 fue el punto de partida de una serie de jornadas especiales que no se aplican de manera uniforme en todo el país. Por eso, antes de organizar la rutina escolar, conviene distinguir la jurisdicción en la que está ubicado cada establecimiento.

¿Hay clases este martes 10 de noviembre en Provincia de Buenos Aires?

Sí. El martes 10 de noviembre es una jornada hábil en la provincia de Buenos Aires, por lo que las escuelas bonaerenses tienen clases con normalidad, salvo que exista una disposición particular de la institución o una situación excepcional comunicada por las autoridades educativas.

El feriado del martes fue establecido exclusivamente para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia de Córdoba. Así lo dispone el artículo 3 del Decreto de Necesidad y Urgencia 1103/2026, publicado en el Boletín Oficial.

La diferencia es importante para las familias del conurbano que trabajan en Capital Federal, pero cuyos hijos asisten a escuelas bonaerenses: pueden encontrarse con un feriado en su lugar de trabajo y, al mismo tiempo, con actividad escolar en el distrito donde estudian los chicos.

Qué día no habrá clases en las escuelas bonaerenses

El miércoles 11 de noviembre será feriado en toda la provincia de Buenos Aires, de acuerdo con el artículo 4 del mismo decreto nacional. En consecuencia, no corresponde el dictado habitual de clases durante esa jornada en los establecimientos educativos alcanzados por el feriado.

La medida está vinculada con la visita del pontífice a Luján, uno de los puntos centrales de su recorrido por el país. El Gobierno fundamentó el esquema de feriados en la necesidad de organizar los operativos de seguridad, los desplazamientos y la circulación ante la convocatoria de fieles.

Calendario escolar del 9 al 11 de noviembre

Fecha Provincia de Buenos Aires CABA Lunes 9 Feriado nacional Feriado nacional Martes 10 Clases habituales Feriado Miércoles 11 Feriado Jornada hábil

La tabla refleja el alcance territorial de los feriados fijados por el decreto. Para conocer cualquier cambio puntual en una escuela, las familias deben consultar las comunicaciones oficiales del establecimiento.

Qué ocurre con las escuelas privadas y con quienes cruzan de Provincia a Capital

El criterio territorial del feriado no depende del domicilio del alumno, sino de dónde funciona la institución educativa. Así, una familia que vive en Avellaneda o Vicente López y envía a sus hijos a una escuela de CABA debe considerar el feriado del martes; a la inversa, una escuela ubicada en la provincia mantiene actividad ese día.

En los establecimientos privados también corresponde atender el alcance territorial del feriado y las comunicaciones de cada institución. No hay que confundir el cierre de una oficina o lugar de trabajo en CABA con la suspensión automática de clases en una escuela bonaerense.

Por qué hay feriados diferentes en cada jurisdicción

El Decreto 1103/2026 estableció un feriado nacional el lunes 9, otro limitado a CABA y Córdoba el martes 10 y uno específico para la provincia de Buenos Aires el miércoles 11.

La distribución responde al itinerario del papa León XIV y a los operativos previstos en las distintas ciudades. El decreto es una norma nacional y puede consultarse en el texto oficial publicado por el Gobierno argentino.

Para las familias bonaerenses, el dato central es simple: este martes hay clases; el miércoles 11 es feriado provincial. Si una escuela comunica una excepción específica, esa información debe confirmarse por sus canales institucionales.