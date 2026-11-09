Con el papa león xiv en argentina, la provincia vive un lunes soleado y primaveral

La provincia de Buenos Aires comienza este lunes 9 de noviembre con condiciones meteorológicas favorables, temperaturas agradables y una jornada muy especial por la presencia del papa León XIV en la Argentina.

El buen tiempo será protagonista durante los primeros días de la semana, aunque hacia el viernes podrían regresar las lluvias y algunas tormentas a distintos sectores del territorio bonaerense.

El feriado nacional encuentra a buena parte de la provincia bajo un cielo despejado o ligeramente nublado, con ambiente fresco durante las primeras horas y un progresivo ascenso de las temperaturas hacia la tarde.

Las máximas rondarán los 23 a 25 grados en numerosas localidades bonaerenses, mientras que el viento del sector norte contribuirá a mantener condiciones típicamente primaverales.

Martes y miércoles: continúa el buen tiempo y suben las temperaturas

Para el martes 10 de noviembre se prevé una jornada con nubosidad variable, períodos de sol y temperaturas máximas cercanas a los 25 y 26 grados en numerosos sectores provinciales.

El miércoles 11, otra jornada especial por la visita papal y las actividades previstas en Luján, el ambiente se presentará más cálido. Las temperaturas podrían alcanzar los 27 y 28 grados, con nubosidad variable y baja probabilidad de precipitaciones en gran parte del este bonaerense.

Jueves: una tarde con características casi veraniegas

El jueves 12 se perfila como uno de los días más cálidos de la semana.

El ascenso térmico podría llevar las máximas hasta valores cercanos a los 30 grados en algunos sectores de la provincia, con momentos de sol y presencia variable de nubes.

Estas condiciones marcarán una transición desde las temperaturas primaverales hacia un ambiente más caluroso.

Viernes: podrían regresar las lluvias y tormentas

El panorama meteorológico comenzaría a modificarse durante el viernes 13 de noviembre.

Los pronósticos anticipan un aumento de la inestabilidad, con posibilidades de chaparrones, lluvias y tormentas, especialmente hacia la tarde y la noche en determinados sectores bonaerenses.

No obstante, las precipitaciones no necesariamente se presentarían con igual intensidad ni en los mismos horarios en toda la provincia.

¿Cómo estará el próximo fin de semana?

Para el sábado 14 se mantiene la posibilidad de lluvias aisladas en algunos sectores, con temperaturas algo más moderadas.

Hacia el domingo 15 podrían registrarse mejoramientos temporarios y períodos de sol, aunque la evolución del tiempo será diferente según la región.

Por tratarse de un pronóstico extendido, las condiciones previstas para el fin de semana deberán actualizarse durante los próximos días.

Una semana histórica por la visita del papa León XIV

Más allá del panorama meteorológico, esta semana tiene una trascendencia especial para la Argentina.

El papa León XIV llegó al país el domingo 8 de noviembre, dando inicio a una visita apostólica que se extenderá hasta el miércoles 11.

Este lunes desarrollará distintas actividades religiosas e institucionales, entre ellas una visita al Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole.

Uno de los acontecimientos más importantes tendrá lugar el miércoles 11 de noviembre, cuando el Pontífice presida una misa frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján, uno de los centros religiosos más importantes del país.

La presencia papal convierte a esta semana en un acontecimiento histórico para millones de argentinos.