ANSES empieza a pagar el martes: quiénes llegan a $498.633 y qué DNI cobra primero

La próxima semana comenzará el movimiento más importante del calendario de pagos de ANSES de septiembre. Jubilados, pensionados y titulares de diferentes asignaciones tendrán las primeras acreditaciones desde el martes.

El inicio llega con dos cambios que deben analizarse juntos: el haber mínimo aumentó nuevamente por movilidad y el Gobierno confirmó la continuidad del bono previsional de hasta $70.000.

Para quienes reciben el refuerzo completo, la combinación lleva el ingreso mensual a una cifra cercana al medio millón de pesos. Sin embargo, no todos los jubilados reciben los $70.000 íntegros.

Quiénes cobran $498.633,20 desde el martes

La Resolución 257/2026 fijó el haber mínimo de septiembre en $428.633,20.

A quienes perciben exactamente la mínima y reúnen las condiciones previstas se les suma el bono extraordinario completo de $70.000.

Concepto Monto Jubilación mínima $428.633,20 Bono extraordinario $70.000 Total $498.633,20

El Decreto 824/2026 confirmó que el refuerzo máximo vuelve a pagarse durante septiembre. Quienes tengan un haber superior a la mínima pueden recibir un bono proporcional hasta alcanzar el límite correspondiente.

El funcionamiento completo del refuerzo puede revisarse en quiénes cobran los $70.000 completos y cómo se calcula el bono proporcional.

La jubilación mínima y el bono completo suman $498.633,20 durante septiembre.

Qué DNI cobra primero el martes 8

Los jubilados y pensionados cuyos haberes no superan el mínimo comenzarán a cobrar el martes 8 de septiembre.

Ese primer día corresponde a los documentos terminados en 0.

DNI Fecha 0 Martes 8 1 Miércoles 9 2 Jueves 10 3 Viernes 11 4 Lunes 14 5 Martes 15 6 Miércoles 16 7 Jueves 17 8 Viernes 18 9 Lunes 21

El mismo martes también comienzan las acreditaciones de AUH, Asignación Familiar por Hijo y otras prestaciones, mientras que las Pensiones No Contributivas agrupan más de una terminación de documento por jornada.

Las PNC con DNI terminados en 0 y 1 tienen fecha de cobro el martes 8.

Por qué algunos jubilados cobran menos de $70.000 de bono

El refuerzo funciona como un complemento. Quien cobra la mínima accede al monto completo, mientras que para determinados haberes superiores se paga solamente la diferencia necesaria hasta alcanzar el límite establecido.

Por ejemplo, si un beneficiario tuviera un haber previsional de $450.000, no corresponderían $70.000 adicionales completos. El complemento se reduciría para no superar el umbral previsto por la normativa.

Quienes ya se encuentren por encima de ese límite no reciben el bono.

El nuevo haber mínimo ya es oficial

La cifra de $428.633,20 fue establecida oficialmente mediante la Resolución 257/2026 de ANSES, publicada en el Boletín Oficial. La misma norma fijó el haber máximo en $2.884.295,54.

La resolución completa puede consultarse en el Boletín Oficial de la República Argentina, mientras que el bono fue formalizado por el Decreto 824/2026.

Qué otros grupos empiezan a cobrar

Septiembre concentra desde el martes varias prestaciones. Además de jubilaciones mínimas y PNC, comienzan los calendarios de AUH y SUAF, que también se ordenan según terminación de documento.

Para no confundir fechas entre prestaciones puede consultarse el calendario completo de ANSES de septiembre 2026.

Así, el martes 8 será la primera fecha fuerte del mes: los jubilados con haber mínimo y DNI terminado en 0 podrán recibir hasta $498.633,20 entre haber y bono, mientras comienza en paralelo el cronograma de otras prestaciones.