Bono para jubilados: el Gobierno lo oficializó para septiembre y así se paga según el haber

El Gobierno nacional oficializó este lunes 31 de agosto el bono extraordinario para jubilados y pensionados de ANSES en septiembre de 2026. La medida quedó establecida mediante el Decreto 824/2026 publicado en el Boletín Oficial.

El punto clave es que no todas las personas que superan la jubilación mínima pierden automáticamente el refuerzo. En determinados casos, el bono se paga de manera proporcional hasta alcanzar un límite establecido por la norma.

Quiénes cobran el bono de ANSES en septiembre

El decreto incluye a titulares de prestaciones contributivas de ANSES alcanzadas por la normativa previsional, beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y titulares de pensiones no contributivas por vejez, invalidez, madres de siete hijos o más y otras pensiones a cargo del organismo.

Para cobrarlo, el beneficio debe encontrarse vigente durante septiembre.

Quiénes reciben el bono completo

La norma establece que quienes, sumando todas sus prestaciones vigentes, cobren un monto igual o inferior al haber mínimo previsional reciben el bono máximo de $70.000.

Con la jubilación mínima de septiembre ubicada en $428.633,20, un jubilado que cobra exactamente ese haber llegará a:

Concepto Monto Haber mínimo $428.633,20 Bono $70.000 Total $498.633,20

Cómo se calcula el bono proporcional

Cuando la suma de los haberes supera la mínima, el Decreto 824/2026 dispone que el refuerzo será el monto necesario para alcanzar el equivalente a la mínima más $70.000.

Eso permite entenderlo con ejemplos simples:

Haber previsional Bono estimado Total $428.633,20 $70.000 $498.633,20 $460.000 $38.633,20 $498.633,20 $490.000 $8.633,20 $498.633,20 $498.633,20 o más $0 Sin refuerzo

Los ejemplos sirven para visualizar la fórmula general. La liquidación definitiva corresponde a ANSES y toma en cuenta la suma de las prestaciones vigentes de cada titular.

Qué pasa si una persona cobra más de una prestación

El decreto es explícito: para determinar el derecho al bono se considera la suma de todas las prestaciones vigentes.

Además, en los beneficios de pensión con más de un copartícipe, la prestación es considerada como un único titular a los efectos del refuerzo extraordinario.

El bono no tiene descuentos

El Decreto 824/2026 también establece que el pago es no remunerativo, no está sujeto a descuentos y no se computa para ningún otro concepto.

La norma completa puede consultarse en el Boletín Oficial de la República Argentina.

Cuánto cobrarán jubilados, PUAM y pensiones en septiembre

El bono se suma a los haberes actualizados del mes. Los montos varían según el tipo de prestación y, en el caso de haberes superiores a la mínima, puede corresponder un refuerzo parcial.

En esta guía podés consultar cuánto cobran los jubilados de ANSES en septiembre entre aumento y bono, junto con los valores de PUAM y pensiones.

La publicación del decreto termina de despejar una de las principales dudas de los últimos días: el bono de hasta $70.000 está oficialmente confirmado para septiembre. Lo que cambia según cada caso es si se cobra completo, proporcional o no corresponde por superar el límite.