Bono para jubilados: el Gobierno lo oficializó para septiembre y así se paga según el haber

El Decreto 824/2026 confirmó el bono previsional de septiembre. Quiénes reciben el plus completo, cuándo el monto es proporcional y ejemplos para calcularlo.

Por Ana Salgueiro
Jubilados de anses y bono previsional de septiembre

El Gobierno nacional oficializó este lunes 31 de agosto el bono extraordinario para jubilados y pensionados de ANSES en septiembre de 2026. La medida quedó establecida mediante el Decreto 824/2026 publicado en el Boletín Oficial.

El punto clave es que no todas las personas que superan la jubilación mínima pierden automáticamente el refuerzo. En determinados casos, el bono se paga de manera proporcional hasta alcanzar un límite establecido por la norma.

Quiénes cobran el bono de ANSES en septiembre

El decreto incluye a titulares de prestaciones contributivas de ANSES alcanzadas por la normativa previsional, beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y titulares de pensiones no contributivas por vejez, invalidez, madres de siete hijos o más y otras pensiones a cargo del organismo.

Estatales bonaerenses en septiembre 2026: cuánto cobran y qué se viene en la nueva paritaria
Mirá también:

Estatales bonaerenses en septiembre 2026: cuánto cobran y qué se viene en la nueva paritaria

Para cobrarlo, el beneficio debe encontrarse vigente durante septiembre.

Quiénes reciben el bono completo

La norma establece que quienes, sumando todas sus prestaciones vigentes, cobren un monto igual o inferior al haber mínimo previsional reciben el bono máximo de $70.000.

Con la jubilación mínima de septiembre ubicada en $428.633,20, un jubilado que cobra exactamente ese haber llegará a:

ConceptoMonto
Haber mínimo$428.633,20
Bono$70.000
Total$498.633,20
Jubilado con dinero correspondiente al cobro de septiembre

Cómo se calcula el bono proporcional

Cuando la suma de los haberes supera la mínima, el Decreto 824/2026 dispone que el refuerzo será el monto necesario para alcanzar el equivalente a la mínima más $70.000.

Eso permite entenderlo con ejemplos simples:

Haber previsionalBono estimadoTotal
$428.633,20$70.000$498.633,20
$460.000$38.633,20$498.633,20
$490.000$8.633,20$498.633,20
$498.633,20 o más$0Sin refuerzo

Los ejemplos sirven para visualizar la fórmula general. La liquidación definitiva corresponde a ANSES y toma en cuenta la suma de las prestaciones vigentes de cada titular.

Qué pasa si una persona cobra más de una prestación

El decreto es explícito: para determinar el derecho al bono se considera la suma de todas las prestaciones vigentes.

Aumento del suaf en septiembre: montos y fechas de cobro confirmados por la anses
Mirá también:

Aumento del SUAF en septiembre: montos y fechas de cobro confirmados por la ANSES

Además, en los beneficios de pensión con más de un copartícipe, la prestación es considerada como un único titular a los efectos del refuerzo extraordinario.

El bono no tiene descuentos

El Decreto 824/2026 también establece que el pago es no remunerativo, no está sujeto a descuentos y no se computa para ningún otro concepto.

La norma completa puede consultarse en el Boletín Oficial de la República Argentina.

Cuánto cobrarán jubilados, PUAM y pensiones en septiembre

El bono se suma a los haberes actualizados del mes. Los montos varían según el tipo de prestación y, en el caso de haberes superiores a la mínima, puede corresponder un refuerzo parcial.

En esta guía podés consultar cuánto cobran los jubilados de ANSES en septiembre entre aumento y bono, junto con los valores de PUAM y pensiones.

Tarifa social sube septiembre 2026: quiénes acceden y cuánto pagarán en provincia
Mirá también:

Tarifa Social SUBE septiembre 2026: quiénes acceden y cuánto pagarán en Provincia

La publicación del decreto termina de despejar una de las principales dudas de los últimos días: el bono de hasta $70.000 está oficialmente confirmado para septiembre. Lo que cambia según cada caso es si se cobra completo, proporcional o no corresponde por superar el límite.

ETIQUETAS
Compartir este artículo

Más leídas hoy

Copyright © 2013-2026 INFOZONA. Registro DNDA: 72022808 - Editor responsable: Pablo J. Rodriguez - Edición Nº 4.635 - 31 de agosto de 2026 - Afiliado a ADEPA - Calle 41 Nº 990 - La Plata - Correo: [email protected] - Todos los derechos reservados.