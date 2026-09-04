ANSES cambió el límite para cobrar SUAF: el ingreso que puede dejarte sin asignación en septiembre

Septiembre llegó con cambios para quienes cobran asignaciones familiares de ANSES. Además de actualizar los montos que se pagan por hijo, el organismo modificó los rangos de ingresos que determinan cuánto corresponde cobrar y hasta qué nivel una familia puede seguir dentro del sistema.

El dato es especialmente importante para trabajadores registrados que reciben SUAF, porque no alcanza con mirar cuánto gana la familia entre todos sus integrantes. Existe también un límite individual que puede excluir al grupo completo aun cuando la suma de los ingresos del hogar no supere el máximo general.

La actualización comenzó a regir con los haberes de septiembre y surge de la Resolución 260/2026. Para saber si corresponde seguir cobrando, hay que comparar los ingresos con dos cifras distintas.

Cuál es el nuevo límite de ingresos de ANSES en septiembre

Desde septiembre de 2026, si uno de los integrantes del grupo familiar percibe más de $3.157.449, la familia queda excluida del cobro de las asignaciones familiares alcanzadas por este régimen.

Al mismo tiempo, el tope máximo de Ingreso del Grupo Familiar (IGF) quedó fijado en $6.314.898.

Límite Agosto 2026 Septiembre 2026 Ingreso máximo de un integrante $3.092.203 $3.157.449 Ingreso máximo del grupo familiar $6.184.406 $6.314.898

La actualización representa una suba del 2,11%, el mismo porcentaje aplicado en septiembre sobre los rangos y montos de las asignaciones.

La diferencia entre AUH y SUAF suele generar confusión. Para entender cuánto recibe actualmente cada sistema, se puede consultar por qué un trabajador registrado puede cobrar por hijo bastante menos que una familia alcanzada por AUH.

Los límites de ingresos se aplican al régimen de asignaciones familiares y no deben confundirse con las condiciones de la AUH.

El detalle que puede dejar a una familia afuera aunque no llegue a $6,3 millones

Este es probablemente el punto más importante de la actualización. ANSES no analiza solamente la suma de los ingresos familiares.

Por ejemplo, imaginemos un hogar donde una persona percibe $3.200.000 y la otra $1.000.000. Entre ambas suman $4.200.000, claramente por debajo del tope familiar de $6.314.898.

Sin embargo, como uno de los integrantes supera individualmente los $3.157.449, ese grupo familiar queda excluido del cobro.

En cambio, si dos integrantes percibieran $2.500.000 cada uno, el ingreso familiar sería de $5.000.000 y ninguno superaría el máximo individual. En principio, permanecerían dentro de los límites generales, aunque luego debe determinarse qué tramo corresponde según la prestación.

Ejemplo Ingreso familiar Resultado por topes generales $3.200.000 + $1.000.000 $4.200.000 Queda afuera por tope individual $2.500.000 + $2.500.000 $5.000.000 Dentro de los topes generales $3.150.000 + $3.150.000 $6.300.000 Dentro de los topes generales $3.160.000 + $500.000 $3.660.000 Queda afuera por tope individual

Cuánto se cobra por hijo con SUAF en septiembre

Además de mover los límites máximos, ANSES actualizó los diferentes tramos de la Asignación Familiar por Hijo. En la zona general, los valores de septiembre quedaron establecidos de la siguiente manera:

Ingreso del grupo familiar Asignación por hijo Hasta $1.192.505 $77.025 De $1.192.505,01 a $1.748.924 $51.958 De $1.748.924,01 a $2.019.189 $31.427 De $2.019.189,01 a $6.314.898 $16.217

Esto significa que permanecer dentro del sistema no garantiza cobrar el mismo importe. A medida que crece el ingreso familiar, disminuye el monto mensual de la asignación.

La Resolución 260/2026, publicada en el Boletín Oficial, establece oficialmente el incremento del 2,11% y los nuevos rangos. El texto completo puede consultarse en la normativa oficial de ANSES para septiembre.

ANSES utiliza los ingresos registrados del grupo familiar para determinar el acceso y el tramo de la asignación.

Qué ingresos toma ANSES para hacer la cuenta

El Ingreso del Grupo Familiar no se limita únicamente a los salarios. Para determinarlo se suman los ingresos registrados de ambos progenitores o integrantes considerados por el sistema.

Entre los conceptos que pueden computarse aparecen:

Sueldos de trabajadores en relación de dependencia.

Haberes de jubilaciones y pensiones.

Prestación por Desempleo.

Prestaciones contributivas y no contributivas alcanzadas.

Rentas de referencia de trabajadores autónomos y monotributistas.

Ingresos registrados de empleados de casas particulares.

Por eso puede ocurrir que una persona mire solamente su recibo de sueldo y no comprenda por qué ANSES la ubica en determinado rango. El organismo analiza el grupo familiar registrado y no necesariamente un único ingreso.

Hay una excepción importante para hijos con discapacidad

La Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad tiene una particularidad: no posee el mismo tope máximo de ingreso familiar que la asignación ordinaria por hijo.

En septiembre también aumentaron sus valores y los montos se organizan por tramos de ingresos, pero la tabla oficial mantiene un último rango abierto desde $1.748.924,01 en adelante.

Por eso no conviene aplicar automáticamente el límite de $6.314.898 a todas las prestaciones sin revisar cuál es la asignación específica.

Cuándo empiezan a pagar las asignaciones de septiembre

El nuevo esquema se verá reflejado en los pagos que comienzan la próxima semana. Los titulares de Asignación Familiar por Hijo tendrán un cronograma ordenado por terminación de DNI que se extenderá durante septiembre.

Las primeras acreditaciones están previstas para el martes 8 de septiembre. El detalle día por día puede consultarse en el calendario completo de pagos de ANSES de septiembre 2026.

Quienes hayan tenido cambios recientes de sueldo, empleo o situación familiar también pueden revisar sus datos y liquidaciones desde Mi ANSES. La clave es no mirar únicamente el tope familiar: desde septiembre, $3.157.449 por integrante es la cifra que puede definir si el grupo mantiene o pierde el acceso a estas asignaciones.