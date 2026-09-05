Anses empieza a pagar auh el martes: cuánto dinero verá en la cuenta cada familia

ANSES comenzará el martes 8 de septiembre con los pagos de la Asignación Universal por Hijo. El primer grupo en recibir el dinero será el de titulares con DNI terminado en 0 y, para quienes cumplen las condiciones, en esa misma acreditación se suma también la Prestación Alimentar.

Septiembre llega con la AUH actualizada por movilidad. Sin embargo, la cifra total que se informa habitualmente para la asignación no coincide con lo que aparece todos los meses en la cuenta bancaria.

La razón es que ANSES deposita una parte de la AUH y mantiene otra acumulada. Para estimar cuánto dinero verá realmente una familia el día del cobro hay que hacer la cuenta sobre el 80% mensual y luego sumar Alimentar.

Cuánto deposita ANSES por AUH en septiembre

El valor total de referencia de la AUH general en septiembre es de aproximadamente $154.030,03 por hijo.

De esa suma:

80% mensual: $123.224,02 por hijo.

20% acumulado: aproximadamente $30.806,01 por hijo.

El porcentaje acumulado se vincula con la acreditación de las condiciones de salud y educación mediante los mecanismos correspondientes de la Libreta AUH.

La Resolución 260/2026 de ANSES oficializó para septiembre un incremento del 2,11% sobre los montos de las asignaciones. La norma puede consultarse en Argentina.gob.ar.

Los pagos de AUH de septiembre comenzarán el martes 8 y se ordenarán por terminación del DNI.

Cuánto recibe una familia al sumar AUH y Tarjeta Alimentar

La Prestación Alimentar mantiene los montos establecidos por la Resolución 161/2026 del Ministerio de Capital Humano:

Familias con un hijo alcanzado: $72.250 .

. Familias con dos hijos alcanzados: $113.299 .

. Familias con tres o más hijos alcanzados: $149.425.

Si se suman esos valores al 80% mensual de la AUH, las cuentas aproximadas quedan de esta manera:

Cantidad de hijos AUH mensual Alimentar Total aproximado 1 $123.224,02 $72.250 $195.474,02 2 $246.448,04 $113.299 $359.747,04 3 $369.672,06 $149.425 $519.097,06

Los ejemplos corresponden a familias donde todos los hijos considerados están alcanzados por las condiciones de cada prestación y no incluyen otros conceptos que puedan aparecer en una liquidación individual.

Para profundizar en la composición del pago está disponible el detalle de AUH y Tarjeta Alimentar de septiembre según la cantidad de hijos.

Qué DNI cobra AUH el martes 8

El cronograma comienza con los documentos terminados en 0. Luego avanzará un número por jornada hábil hasta el lunes 21.

Terminación del DNI Fecha de cobro 0 Martes 8 de septiembre 1 Miércoles 9 2 Jueves 10 3 Viernes 11 4 Lunes 14 5 Martes 15 6 Miércoles 16 7 Jueves 17 8 Viernes 18 9 Lunes 21

El calendario completo de ANSES de septiembre incluye además jubilaciones, pensiones y otras asignaciones.

La Prestación Alimentar no llega en un segundo depósito

ANSES informa que Alimentar se acredita en la misma cuenta y fecha en la que el titular cobra la prestación principal.

Por eso, una persona con DNI terminado en 0 que tenga AUH y Prestación Alimentar no debería esperar que una llegue el martes y la otra días después como regla general.

Además, el acceso a Alimentar es automático cuando se cumplen las condiciones. No existe una inscripción mensual para solicitarla.

Quiénes reciben Alimentar junto con AUH

Actualmente alcanza a titulares de AUH con hijos de hasta 17 años inclusive, además de otros grupos contemplados por el programa.

También están incluidos quienes cobran AUH por hijos con discapacidad, sin límite de edad en esos casos, y embarazadas desde el tercer mes que reciben la asignación correspondiente.

Los importes vigentes de $72.250, $113.299 y $149.425 fueron fijados por la Resolución 161/2026.

Cómo saber exactamente cuánto vas a cobrar antes de ir al banco

Los ejemplos permiten anticipar el monto general, pero la liquidación puede variar si existen suspensiones, embargos, complementos, hijos que no están alcanzados por Alimentar u otros conceptos.

ANSES dispone de una herramienta específica para comprobarlo. Desde mi ANSES > Hijos > Mis Asignaciones se puede consultar el detalle de cada prestación, incluidos AUH, Prestación Alimentar, Complemento Leche y otros pagos.

El organismo indica que la liquidación puede verse desde el primer día del calendario de pagos. La guía oficial está disponible en Consulta Mis Asignaciones.

De esta manera, desde el martes las familias con DNI terminado en 0 podrán comprobar el importe exacto. Como referencia, una familia con un hijo alcanzado por AUH y Alimentar rondará los $195.474; con dos, los $359.747; y con tres, los $519.097.